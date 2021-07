Przypomnijmy, że sąd ogłosił upadłość ST3 Offshore pod koniec marca 2020 r., zamykając klamrą kilkuletni okres pogarszającej się kondycji firmy. Smutnym paradoksem było to, że do upadłości doszło, gdy przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych w polskiej strefie na Bałtyku wreszcie zaczęły nabierać realnego kształtu.

Szacunkowy koszt uruchomienia fabryki opiewał na ok. 500 mln zł. Historię szczecińskiego zakładu opisywaliśmy obszernie w ubiegłym tygodniu w tekście pt. Polskie fundamenty morskich farm wiatrowych pójdą na dno?

W ustalonym przez syndyka terminie, czyli 2 lipca, nie wpłynęły żadne oferty w czwartym przetargu na sprzedaż całości przedsiębiorstwa. Cena wywoławcza wynosiła ponad 164 mln zł.

Syndyk daje inwestorom rok

Co teraz? Syndyk Natalia Leszczyńska przekazała nam, że co najmniej w ciągu najbliższego roku nie zamierza obniżać ceny wywoławczej, która została ustalona w ostatnim przetargu.

- Przygotowania do inwestycji w polskie farmy wiatrowe na Bałtyku wydają się nabierać tempa, a to powinno przekładać się na zainteresowanie firmami z sektora offshore. Jeśli potencjalni inwestorzy dla ST3 mają jednak wątpliwości związane z perspektywami polskiego rynku offshore, to mam nadzieję, że najbliższy rok pozwoli je rozwiać - stwierdziła Leszczyńska.

- Obecna cena jest o ponad 70 mln zł niższa od tej ustalonej w pierwszym przetargu, czyli jest o 30 proc. niższa niż wartość oszacowana przez rzeczoznawców. Ta obniżka została osiągnięta zaledwie w ciągu czterech miesięcy i była pewnym ukłonem w stronę inwestorów. Nie spotkało się to jednak z podjęciem formalnych kroków w postaci złożenia ofert w przetargu - mimo, że docierały do mnie sygnały świadczące o zainteresowaniu ST3 ze strony potencjalnych kupców - dodała.

Zaznaczyła przy tym, że obowiązkiem syndyka jest zrobienie wszystkiego, aby w jak najwyższym stopniu zaspokoić wierzycieli. Kwota ponad 164 mln zł daje natomiast dużą szansę na zaspokojenie wszystkich wierzycieli w całości, albo w bardzo wysokim stopniu.

Co jeśli w ciągu najbliższego roku nie pojawią się możliwości sprzedaży ST3? Czy fabryka może zostać sprzedana w kawałkach? Czy jest nadzieja dla Polskiej fabryki?

Tomasz Elżbieciak, WysokieNapiecie.pl

