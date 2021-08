Zysk netto Energi po pierwszym półroczu wyniósł 0,7 mld zł wobec straty rzędu 0,7 mld zł w analogicznym okresie roku 2020. Przychody w tym samym okresie wzrosły o 9 proc. (r/r) i zamknęły się na poziomie 6,7 mld zł. EBITDA spółki w tym okresie wyniosła 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 34 proc. – poinformowała Energa w czwartkowym komunikacie.

W II kwartale wynik EBITDA wyniósł 0,7 mld zł i poprawił się o 35 proc r/r. Przychody wzrosły o 14 proc. r/r, do poziomu 3,2 mld zł. Grupa Energa wypracowała też zysk netto w wysokości 0,3 mld zł w porównaniu do 0,9 mld zł straty w analogicznym okresie ub.r.

„Grupa Energa wyraźnie poprawiła wyniki we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Konsekwentna realizacja nowego strategicznego planu rozwoju, skorelowanego ze Strategią ORLEN2030, pozwoli na osiągnięcie dalszych wzrostów wyników operacyjnych i finansowych. Do końca obecnej dekady Grupa Energa przeznaczy na inwestycje ok. 29,7 mld zł i zamierza wypracować w 2030 roku wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA o ponad 60 proc. w porównaniu do roku 2020” – powiedziała cytowana w komunikacie Iwona Waksmundzka-Olejniczak, p.o. prezesa Energi SA.

Jak poinformowała spółka, trzy kluczowe linie biznesowe Energi odnotowały w drugim kwartale wzrosty parametrów operacyjnych i wyników finansowych. Produkcja energii elektrycznej wyniosła 0,9 TWh (+43 proc. r/r), dystrybucja – 5,8 TWh (+16 proc. r/r), a sprzedaż detaliczna – 4,4 TWh (+1 proc. r/r). EBITDA wypracowana przez poszczególne linie to z kolei: dla wytwarzania 45 mln zł (+55 proc. r/r), dla dystrybucji 0,6 mld zł (+25 proc. r/r), a dla sprzedaży 67 mln zł (+272 proc. r/r).

Energa podała także półroczne wyniki tych trzech linii biznesowych. Wolumeny wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii elektrycznej ukształtowały się na poziomach odpowiednio: 1,9 TWh (+35 proc. r/r), 11,6 TWh (+8 proc. r/r) i 9,3 TWh (wynik porównywalny z analogicznym okresem 2020 roku). Półroczna EBITDA dla linii biznesowych to: 0,15 mld zł w wytwarzaniu (+52 proc. r/r), 1,1 mld zł w dystrybucji (+15 proc. r/r) i 0,2 mld zł w sprzedaży (+306 proc. r/r).

„Korzystnie na wyniki finansowe Energi i jej linii biznesowych wpływały m.in. wzrost wolumenu dystrybucji i produkcji energii elektrycznej, wzrost marży na dystrybucji i sprzedaży energii oraz wzrost przychodów ze sprzedaży energii i usług systemowych w linii Wytwarzania. Pozytywny wpływ miało też zdarzenie jednorazowe, tj. częściowe rozwiązanie rezerwy na rozliczenie projektu budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce, wynikające z zawarcia porozumienia z generalnym wykonawcą co do maksymalnej kwoty końcowego rozliczenia dotychczasowego kontraktu” – napisano w komunikacie Energi.

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w drugim kwartale br. wzrosły o 24 proc. r/r do poziomu 600 mln zł (w całym półroczu wyniosły 945 mln zł, o 16 proc. więcej r/r). Z tego 370 mln zł (+18 proc. r/r) przeznaczono na inwestycje w linii biznesowej dystrybucji, dzięki czemu w II kwartale wybudowano i zmodernizowano 689 km linii dystrybucyjnych oraz podłączono 441 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 160 MW mikroinstalacji). W całym półroczu było to odpowiednio: 1,3 tys. km linii i 616 MW nowych mocy OZE (w tym ok. 255 MW mikroinstalacji).

Energa przypomniała o przyjętej w II kwartale tego roku strategii na lata 2021-2030. W obszarze wytwarzania nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 12 mld zł pozwolą na budowę nowych źródeł odnawialnych, gazowych i kogeneracyjnych. Ok. 17 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój obszaru dystrybucji, w szczególności w zakresie kontynuacji modernizacji i rozbudowy linii elektroenergetycznych. W obszarze sprzedaży ok. 0,5 mld zł przeznaczone zostanie m.in. na dalsze poszerzanie oferty dla klientów, modernizację oświetlenia i rozwój usług redukcji zużycia energii elektrycznej na żądanie.