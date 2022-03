"W Grupie Orlen powstanie kompleks instalacji do produkcji bioetanolu nowej generacji ze słomy zbóż. Ekologiczna inwestycja zostanie zrealizowana w zakładzie w Jedliczu, należącym do spółki Orlen Południe i będzie pierwszą tego typu w Polsce, a drugą w Europie" - poinformował PKN Orlen we wtorek.

Reklama

Spółka podaje, że wydajność instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Inwestycja o całkowitej wartości około 1,12 mld zł zostanie ukończona w czwartym kwartale 2024 r.

Reklama

Bioetanol będzie powstawał z produktów niespożywczych, przede wszystkim słomy zbóż. W związku z uruchomieniem instalacji roczne zapotrzebowanie na ten produkt szacowane jest na ok. 150 tys. ton.

Według PKN Orlen zastosowanie nowoczesnego bioproduktu w transporcie, jako dodatku do benzyny, będzie także kolejnym krokiem do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

"Realizacja projektu w Jedliczu pozwoli nam rozszerzyć portfolio o kolejny nowoczesny i przyjazny środowisku bioprodukt, rozwijać kompetencje i tworzyć specjalistyczne miejsca pracy" - podkreślił PKN Orlen.

"Oznacza to korzyści również dla polskiej gospodarki, ponieważ przyczyni się do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który systematycznie rośnie. Skorzystają na niej także rolnicy z południowo-wschodniej Polski, z którymi nawiążemy współpracę" – zaznaczył, cytowany w informacji spółki, prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek.

Według koncernu realizacja kompleksu wzmocni pozycję Orlen Południe także jako pracodawcy w regionie.

"W rafinerii powstanie około 50 nowych miejsc pracy, m.in. dla specjalistów z dziedziny zaawansowanych biotechnologii" - dodała spółka.

Podkreślono też, że Orlen Południe ma obecnie stabilną sytuację finansową, a zysk spółki w 2021 roku wyniósł 261 mln zł.

W ramach realizowanej w Jedliczu inwestycji powstanie instalacja główna do produkcji bioetanolu oraz elektrociepłownia biomasowa i infrastruktura pomocnicza. Wartość instalacji głównej to ok. 550 mln zł. Orlen Południe umowę na jej budowę podpisał z polską firmą Zarmen.

Dodano także, że wykonawcą elektrociepłowni biomasowej, o wartości ok. 170 mln zł, została fińska firma Valmet Technologies Oy. Energia elektryczna i cieplna będzie wytwarzana w kotle biomasowym o mocy 48 MW, opalanym ligniną, która stanowi produkt uboczny w produkcji bioetanolu. Rocznie spółka będzie pozyskiwała ok. 90 tys. ton ligniny. Energia w całości będzie przeznaczana na potrzeby kompleksu bioetanolu.

"W kolejnym etapie inwestycji powstanie również nowoczesna biogazownia. Pozyskiwana w ten sposób energia odnawialna również zasili nową instalację" - stwierdziła spółka.

Ponadto planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej wewnątrz zakładu oraz budowa niezbędnej infrastruktury pomocniczej.

"Ekologiczna inwestycja uzyskała 45,8 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla węzła energetycznego instalacji produkcji bioetanolu" - poinformował Orlen.

Orlen Południe jest przekształcany w biorafinerię, w której produkcja opiera się na odnawialnych źródłach energii. W listopadzie ubiegłego roku w zakładzie w Trzebini została uruchomiona największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu.

Spółka inwestuje również w program biogazowy, w ramach którego na terenie całego kraju powstaje sieć biometanowni.

"Orlen Południe zainwestował również w pilotażową instalację do produkcji kwasu mlekowego. Ponadto spółka zaangażowała się w rozwój technologii wodorowej. W tym roku z zakładu w Trzebini zostaną realizowane pierwsze dostawy paliwa wodorowego do tankowania autobusów" - wymienił Orlen.

PKN Orlen posiada sześć rafinerii - w Polsce, Czechach i na Litwie; rocznie przerabia 29,5 mln ton ropy naftowej. Ma też największą liczbę stacji paliw w Polsce; posiada je także na kilku innych rynkach w Europie - m.in. w Czechach i na Słowacji. Na swojej stronie podaje, że obsługuje ponad 15 mln klientów stacji paliw w regionie. Ponadto, koncern sprzedaje 40 produktów petrochemicznych do ponad 60 krajów.