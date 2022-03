"Wspólnie z naszym partnerem (Saudi Aramco - PAP) analizujemy możliwości rozwoju petrochemii i niedługo państwu ogłosimy pewne wspólne kierunki w zakresie rozwoju petrochemii, również bierzemy pod uwagę lokalizację Gdańsk" - powiedział Obajtek.

Dodał, że pod uwagę brana jest też kwestia współpracy w zakresie badań i rozwoju.

Dostawy ropy z różnych kierunków

Dostawy ropy dla PKN Orlen są zabezpieczone dzięki szeregowi umów z różnymi dostawcami - oświadczył w poniedziałek prezes spółki Daniel Obajtek.

"Dobraliśmy tak koszyk rop, żeby nasze rafinerie mogły pracować, nawet gdyby ropa przestała płynąć rurociągiem Drużba" - oświadczył Obajtek na konferencji prasowej w gdańskim naftoporcie. "W momencie gdy nie popłynie, jesteśmy w pełni zdywersyfikowani, by zabezpieczyć nie tylko rynek polski, ale także region i nasze rafinerie, które posiadamy w regionie" - stwierdził.

Jak przypomniał Obajtek, PKN Orlen od kilku lat pracował nad tym, by zdywersyfikować dostawy ropy, i by nie być zależnym od dostaw z jednego kierunku. "Zbadaliśmy wiele gatunków rop, rozbudowaliśmy laboratoria, po to by dobrać właściwy portfel gatunków" - wyjaśnił. Zaznaczył, że "w 2014 r. około 100 proc. ropy było z kierunku rosyjskiego, a dziś rafineria w Płocku używa w 50 proc. rosyjskiej ropy".