"PB" przypomina, że 8 kwietnia wejdzie w życie dymisja prezesa PGNiG Pawła Majewskiego, do której podał się ponad tydzień temu.

"Nieoficjalnie można było usłyszeć, że do dymisji doprowadził Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, bo szef firmy gazowej nie dość mocno wspierał planowane połączenie z paliwową" - pisze "PB".

Według gazety, teraz stery ma przejąć osoba, która już się sprawdziła w podobnych okolicznościach.

"Murowanym faworytem do objęcia stanowiska prezesa jest Iwona Waksmundzka-Olejniczak - wynika z nieoficjalnych ustaleń PB" - napisała gazeta. I dodała, że do Orlenu przeszła ona z Energi, do której zrekrutował ją Daniel Obajtek, obecnie prezes Orlenu, a wówczas szef firmy energetycznej.