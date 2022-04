Wojna w Ukrainie podnosi potrzebę szybkiej transformacji w kierunku czystej energii. Przyspieszenie przechodzenia na czystą energię może zmniejszyć zależność od importowanych paliw kopalnych i zapewnić ochronę przed gwałtownymi wzrostami cen. Rozwój OZE można przyspieszyć, jednak wymaga to zmiany dotychczasowych polityk i zniesienia barier legislacyjnych.

Unia Europejska w 2020 roku osiągnęła 22,1 proc. udziału źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, czyli o ponad 2 punkty procentowe powyżej ustalonego w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Są to łączne dane z trzech sektorów: elektroenergetyki, ciepłownictwa i transportu. Państwa członkowskie w różnym stopniu zostały zobligowane do wypełnienia wspólnego celu, Polska do 2020 r. zobowiązała się osiągnąć 15 proc. udziału OZE. i udało się spełnić ten obowiązek z nawiązką.

W Polsce wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,1 proc. Wszystko dzięki temu, że Główny Urząd Statystyczny skorygował dane za lata 2018-2020 dotyczące pozyskania i zużycie w gospodarstwach domowych biopaliw stałych. W efekcie udział OZE zwiększył się o ponad 3 punkty procentowe. Statystyce pomogła też pandemia koronawirusa, ponieważ w 2020 r. roku zużycie energii spadło w Polsce o ponad 3,5 proc., przy rosnącym wykorzystaniu energii z OZE.

W ten sposób Polska uniknęła konieczności transferu statystycznego, czyli umowy kupna statystycznego określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych z innego państwa członkowskiego, które przekroczyło swój cel. Z tego rozwiązania skorzystały: Belgia, Irlandia, Królestwo Niderlandów i Luksemburg. Inna opcja, z której skorzystały Niemcy, to wspólne projekty OZE, które są również rodzajem mechanizmu współpracy uznanym przez dyrektywę o odnawialnych źródłach energii. Swojego celu nie wypełniła natomiast Francja.

Biomasa największym źródłem zielonej energii

Najwięcej energii odnawialnej dostarcza biomasa, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej, ale w przypadku Polski stanowi ona ponad 70 proc. zielonej energii, podczas gdy średnia unijna to około 40 proc. W ciepłownictwie biomasa jest głównym źródłem OZE. Wykorzystanie biomasy w polskim sektorze ciepłowniczym wzrosło, a jednocześnie dynamicznie rośnie udział biogazu i odpadów komunalnych, w których do zielonej energii zalicza się tzw. frakcja organiczna.

Autor: Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl