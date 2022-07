Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii, ocenił, że nadchodząca zima będzie dla krajów Unii Europejskiej egzaminem z solidarności energetycznej. – Jeżeli Europa nie przejdzie tego testu, to obawiam się konsekwencji nie tylko w sektorze energii. Bardzo ważne jest, żeby UE odpowiedziała na kryzys we właściwy sposób. Jeśli uda się zdać ten sprawdzian, to na wiosnę znaczenie energetyczne Rosji dla Europy na pewno spadnie – mówił Birol. Według niego, jeśli uda się przejść przez kryzys, to na wiosnę można spodziewać się przyspieszenia we wprowadzaniu rozwiązań opartych na miksie energetycznym.