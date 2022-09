To wszystko powoduje, że na wypłaty dodatków węglowych państwo może wydać znacznie więcej niż zakładane 11,5 mld zł. Ponadto pieniądze nie zawsze trafią do tych, którzy dodatek powinni uzyskać. Problem jest tym większy, że za chwilę dojdą kolejne jednorazowe świadczenia na inne paliwa. Koszt wszystkich tych dodatków (na węgiel i pozostałe źródła ciepła) resort finansów wcześniej szacował na ok. 20 mld zł.