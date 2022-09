Grupa Maspex inwestuje w rozwój OZE w swoich zakładach produkcyjnych. Instalacje do wykorzystywania energii słonecznej funkcjonują już w 4 zakładach, a kolejne 3 zostaną uruchomiane w 2023 r., podała spółka. Grupa posiada również 3 nowoczesne oczyszczalnie ścieków, które wytwarzają biogaz, oraz korzysta z systemów do kogeneracji. Inwestycje te wpisują się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju "Efekt Kolibra", w której Maspex określił swoje cele do 2030 r.

Grupa Maspex pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW uruchomiła w 2016 r. w Tymbarku. Kolejne instalacje zaczęły działać w tym roku w Wadowicach, Olsztynku i w Lublinie. W 2023 r. firma uruchomi kolejne instalacje w Wadowicach, Tymbarku oraz Łowiczu i łącznie będzie ich mieć siedem, podano. "W zależności od lokalizacji nasze instalacje mają moc od 0,5 MW do 2 MW. Skala naszych inwestycji w OZE rośnie z roku na rok. Obecnie są one już wielomilionowe. Dzięki rozwojowi fotowoltaiki oraz kogeneracji sukcesywnie zwiększymy udział OZE w naszym bilansie energetycznym i coraz bardziej uniezależniamy się od zewnętrznych źródeł energii. Szacujemy, że po realizacji inwestycji, które zamkniemy w 2023 r., udział energii z OZE w Grupie Maspex będzie bliski poziomu 20%. W kręgu naszych analiz są również biogazownie, które pozwoliłyby efektywnie wykorzystać część powstających w naszych zakładach odpadów" - powiedział dyrektor ochrony środowiska w Grupie Maspex Piotr Romańczuk, cytowany w komunikacie. Po uruchomieniu inwestycji w Olsztynku moc instalacji fotowoltaicznej pozwoli zapewnić do ok. 40% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w magazynie wysokiego składowania. W Tymbarku po ukończeniu nowych instalacji farmy będą pokrywały łącznie do 1/5 rocznego zapotrzebowania zakładu na prąd. Do tej pory sfinalizowane inwestycje proekologiczne Grupy Maspex w zakładach produkcyjnych sięgnęły ponad 200 mln zł, wskazano także. Maspex jest największą polską prywatną firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio 70 marek i łącznie oferuje ponad 2300 propozycji towarowych, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. Produkty z portfolio Maspex powstają w 17 zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 5,22 mld zł. (ISBnews)