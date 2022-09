"Budujemy nowoczesną gospodarkę wodorową w Europie. Nasz projekt znalazł się w prestiżowym gronie 24 europejskich przedsięwzięć objętych dofinansowaniem wspierającym rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. To potwierdza, że ścieżka wyznaczona przez naszą strategię wodorową jest właściwym kierunkiem rozwoju zrównoważonego biznesu. Nie zwalniamy tempa, bo wiemy, że wodór to przyszłość motoryzacji. Intensyfikujemy prace związane z jego wdrażaniem w transporcie, wzmacniając w ten sposób naszą pozycję na europejskim rynku. Budujemy kolejne stacje tankowania wodoru, równolegle nawiązując współpracę z samorządami i miejskimi spółkami komunikacyjnymi, które będą potencjalnymi odbiorcami tego przyjaznego środowisku paliwa" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą strategią wodorową, Grupa Orlen do 2030 roku otworzy ponad 100 stacji tankowania wodoru w Europie Środkowej. W tym roku koncern uruchomił swoją pierwszą w Polsce mobilną stację w Krakowie, a w przyszłym roku do użytku zostaną oddane obiekty w Poznaniu i Katowicach. W planie jest również budowa stacji tankowania wodoru w Wałbrzychu.

Pięć nowych stacji tankowania wodoru, które powstaną w ramach przyznanego dofinansowania drugiej fazy projektu "Clean cities - hydrogen mobility in Poland", będzie przeznaczone do zasilania środków komunikacji publicznej, samochodów osobowych, a docelowo także pojazdów ciężarowych. Zgodnie z założeniami, stacje w Bielsko-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile zostaną oddane do użytku w połowie 2025 roku, podano również.

PKN Orlen, zgodnie ze strategią, przeznaczy do 2030 r. na inwestycje w wodór nisko- i zeroemisyjny 7,4 mld zł. Koncern zakłada w tym czasie budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych oraz sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. W Polsce powstanie ok. 57 stacji, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

