"Jeszcze przed rokiem nasze aktywne zielone inwestycje miały moc 249 MW. Teraz mamy już 351 MW co oznacza wzrost mocy wytwórczych o 41%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy uruchomiliśmy farmę wiatrową w Szymankowie, zespoły farm fotowoltaicznych w Sulechowie i Buku oraz instalację słoneczną w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Teraz dokładamy do tego inwestycję w Kostomłotach, a niebawem uruchomimy Farmę Wiatrową Dębsk i dołożymy kolejne 121 MW zielonych mocy wytwórczych" - powiedział prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie.

Farma Wiatrowa Kostomłoty składa się z 9 turbin typu V136, każda o mocy 3 MW.

"Są to jedne z najnowocześniejszych i zarazem największych wiatraków w Polsce. Gondola zamontowana jest na wysokości 122 m, natomiast średnica łopat wiatraka to 136 m. Łącznie daje to wysokość aż 190 m. Moc całej elektrowni to 27 MW. Szacowana roczna produkcja czystej i zielonej energii wyniesie 87 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 43,5 tysiąca gospodarstw domowych. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy Gminy Kostomłoty oraz sąsiednich gmin należących do powiatu Średzkiego: Malczyce, Miękinia, Udanin oraz Środy Śląskiej w całości mogliby być zasilani czystą energią z wiatru" - podano w komunikacie.

Polenergia jest polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działającą jako spółka holdingowa dla jej zależnych spółek operacyjnych działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Grupa Polenergia jest wspólnie kontrolowana przez Dominikę Kulczyk oraz spółkę Brookfield Asset Management Inc. z siedzibą w Kanadzie.

(ISBnews)