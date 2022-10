Spółki ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP podpisały w poniedziałek w Seulu list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400.

Jednocześnie Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Płd. zawarły porozumienie ws. współpracy i poparcia dla projektu budowy w Pątnowie. Memorandum to podpisali minister handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Lee Chang-Yang i minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin.

Jak mówił dziennikarzom prezes PGE Wojciech Dąbrowski, jest to projekt czysto biznesowy. „Ostateczne decyzje zapadną w sytuacji, gdy poznamy plan rozwoju. Zgodnie z listem intencyjnym, harmonogram przygotowania wstępnych dokumentów jest napięty. W najbliższych miesiącach będziemy analizować, czy Pątnów spełnia warunki geologiczne. W tym czasie opracujemy też model finansowy i budżet” - zaznaczył Dąbrowski.

Główny akcjonariusz i szef rady nadzorczej ZE PAK Zygmunt Solorz powiedział dziennikarzom, że badał rynek energetyki jądrowej, i inni potencjalni partnerzy byli gorsi od Koreańczyków. Pytany, dlaczego zdecydował się na pełnoskalowy projekt jądrowy, a nie na reaktory klasy SMR Solorz zauważył, że reaktory tego typu to dopiero przyszłość, „w ogóle jeszcze nie ruszyły”.

W poniedziałek ZE PAK poinformował o wypowiedzeniu umowy o współpracy ze spółkami MS Innovation Impulse i Synthos Green Energy, która zakładała utworzenie wspólnej spółki w celu budowy w Pątnowie reaktorów typu BWRX-300. Projekt ten, opracowany przez amerykańsko-japońską firmę GE-Hitachi jest zaliczany do SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy ma powstać w Kanadzie.

Jak zastrzegał prezes PGE, ostateczne decyzje o podjęciu dalszych kroków zapadną po opracowaniu planu rozwoju. „Plan jest wymagający i ambitny. Udział kapitałowy będzie określony w odrębnych umowach, przede wszystkim umowie inwestycyjnej. Dziś za wcześnie na ten temat mówić” - zaznaczył Wojciech Dąbrowski.

Podkreślał jednocześnie, że nie będzie to projekt konkurencyjny do realizowanego przez państwową spółkę PEJ w technologii amerykańskiej. „Będziemy budować swoją elektrownię w Wielkopolsce po to, aby zapewnić Polakom dostęp do czystej energii po akceptowalnej cenie” - zaznaczył.

Dąbrowski zapewnił, że jeżeli decyzja o realizacji projektu jądrowego zapadnie, to w perspektywie długofalowej PGE nie zamierza rezygnować z jakichkolwiek inwestycji w OZE.(PAP)