Strata operacyjna wyniosła 41 mln zł wobec 294 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 495 mln zł wobec 787 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 690 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 5 998 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 395 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 457 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26 810 mln zł w porównaniu z 17 864 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł odpowiednio: 2 846 mln zł wobec 3 707 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w ciągu 9 miesięcy 2022 roku pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez grupę kontraktów" - powiedział wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma, cytowany w komunikacie.

Grupa Tauron wyprodukowała 11,1 TWh energii elektrycznej (w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 2% mniej r/r.

"W okresie 9 miesięcy 2022 r. segment OZE wyprodukował 0,93 TWh energii elektrycznej, tj. o 1% mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,94 TWh). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych Segmentu OZE wyniosła na dzień 30 września 2022 r. 569 MW mocy elektrycznej i była o 44 MW wyższa wobec poprzedniego kwartału w związku z oddaniem do eksploatacji farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW oraz farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,29 TWh, tj. o 1% mniej wobec ubiegłego roku (0,29 TWh). Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,91 PJ i była niższa o 14%w porównaniu z 8,01 PJ w analogicznym okresie 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r. "- czytamy w komunikacie.

Produkcja węgla handlowego w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wyniosła 3,4 mln ton i była o 8% niższa r/r. Wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie niższy o 13% i wyniósł 3,47 mln ton.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 1 361 mln zł wobec 604 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)