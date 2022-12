Tymczasem inwestycje w ogromny krajowy sektor paliw kopalnych szybko rosną. Z nowych danych rządowych wynika, że ropa naftowa i gaz stanowią 55 proc. rozwijanych głównych projektów surowcowych.

Drugi co do wielkości na świecie eksporter węgla i skroplonego gazu ziemnego w ostatnich latach informował o swoim potencjale, który ma mu pomóc zostać supermocarstwem czystej energii i minerałów przejściowych. Zielony wodór, który jest wytwarzany przy użyciu energii odnawialnej, ma kluczowe znaczenie dla realizacji tych ambicji.

Większość analiz wykonalności wodoru zakończyła się jednak niepowodzeniem, a inwestorzy doszli do wniosku, że projekty nie mogą się obronić komercyjnie - przyznał rząd w swoim raporcie dotyczącym dużych projektów w zakresie zasobów i energii. Do tej pory na te inwestycje przeznaczono tylko 100 mln dol. australijskich.

„Większość studiów wykonalności wykazała, że nadal wymagane jest znaczne wsparcie rządowe, aby projekty niskoemisyjnego wodoru były opłacalne” – czytamy w raporcie.

Mimo to Canberra podkreślił, że wodór jest „nową dziedziną”, dodając, że „oczekuje się, że krajobraz projektów szybko się zmieni”. Raport stwierdza, że gdyby wszystkie istniejące propozycje osiągnęły zamknięcie finansowe, wodór natychmiast stałby się zdecydowanie najszybciej rozwijającym się przemysłem eksportowym Australii.

Główne światowe firmy, w tym BP Plc, Macquarie Group Ltd. i Fortescue Metals Group Ltd., mają plany dotyczące ambitnych projektów wodorowych w Australii. Ale jak dotąd duży kapitał w przeważającej mierze stawia na paliwa kopalne. Nowe inwestycje w gaz ziemny, który w przeciwieństwie do wodoru ma ugruntowany rynek, przeżywają boom. W nowe projekty gazowe zainwestowano 46 miliardów dolarów australijskich. Numer 2 to ruda żelaza, z zaangażowaniem w wysokości 10,7 mld dolarów australijskich, a następnie węgiel - 7 mld dolarów australijskich.

Spośród „przyszłościowych” metali potrzebnych do produkcji energii odnawialnej, pojazdów elektrycznych i urządzeń elektrycznych, 4,6 miliarda dolarów australijskich przeznaczono na nowe projekty związane z litem w Australii, a 2,3 miliarda dolarów australijskich na miedź.