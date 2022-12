Ciągnąca się liberalizacja ustawy antywiatrakowej, budząca obawy branży rządowa autopoprawka do tych przepisów, ciągły brak regulacji dotyczących linii bezpośredniej i utrudnienia dla OZE wynikające z przepisów o limitowaniu cen prądu – to tylko niektóre bariery, które nasze państwo stawia na drodze do rozwoju