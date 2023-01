Sanok ma plan dekarbonizacji miasta przy wykorzystaniu OZE i wodoru, a w pierwszym kroku chce zdekarbonizować ciepłownictwo. Tarnowskie Góry przygotowały projekt wykorzystania wodoru w transporcie, a w kolejnym etapie – w systemie ciepłowniczym. Koncepcja osiedla ogrzewanego zielonym wodorem powstaje w Śremie. Kolejne dwa miasta – Piła i Wałcz rozważają produkcję wodoru, za to projekty w Kamieniu Pomorskim i Środzie Wielkopolskiej, gdzie wodór miał ogrzewać budynki, odchodzą na dalszy plan.

Od pomysłu do realizacji jest długa droga. Tymczasem w Europie trwa gorąca dyskusja o tym, czy warto w ogóle iść w kierunku zastosowania wodoru do ogrzewania budynków, skoro alternatywą są znacznie bardziej wydajne i tańsze pompy ciepła. Jak podkreślają jednak eksperci z Polski, należy rozróżnić wykorzystanie wodoru w ciepłownictwie od ogrzewania domów jednorodzinnych wodorem.

Dekarbonizacja systemów

W Polsce mnożą się pomysły wykorzystania technologii wodorowych do dekarbonizacji systemów ciepłowniczych, ale wodór nie jest takim samym paliwem jak węgiel czy gaz ziemny i nie zastąpi tych paliw w jednostkach kogeneracyjnych czy kotłach. Polskie miasta przygotowują projekty, w których wodór ma być elementem kompleksowego układu, który zapewni z lokalnych źródeł OZE, energię elektryczną, cieplną i paliwo do transportu.

– Projekty wodorowe w Polsce dopiero powstają, ponieważ teraz zapadają decyzje inwestycyjne miast dotyczące dekarbonizacji ciepłownictwa i transportu. Natomiast samorządy, jak i przedsiębiorcy, już zaczynają rozumieć, że muszą wziąć odpowiedzialność za swoją własną energetykę i za swoje własne ciepło. Zdają sobie sprawę, że albo będą inwestowali we własne niezależne układy energetyczne, albo będą skazani na niestabilne koszty energii dostarczanej przez scentralizowane jednostki – mówi Tomoho Umeda, prezes spółki Hynfra, szef Komitetu Technologii Wodorowych KIG, wiceprezes Hydrogen Poland.

Przypomina, że w europejskim Zielonym Ładzie samorządy muszą być samowystarczalne energetycznie. – Polskę, w stosunku do krajów zachodnich, charakteryzuje obecnie wysoki udział ciepłownictwa systemowego. Wymiana centralnych systemów stanowi dziś pilne wyzwanie z racji na ich wysoką emisyjność i ma doprowadzić do dekarbonizacji całych obszarów miejskich i przemysłowych. Jest równocześnie szansą – na bazie sieciowych aktywów ciepłowniczych mogą być budowane konkurencyjne kosztowo instalacje do wytwarzania wodoru odnawialnego – mówi Umeda.

Czy sam wodór ma sens? Czy da się wyprodukować wodór ze ścieków? Jak się sprawdzi wodór w domach jednorodzinnych? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl