TotalEnergies nabyło głównego producenta biogazu w kraju - Polską Grupę Biogazową (PGB) oraz 200-megawatowy (MW) pakiet projektów solarnych, podała spółka.

"Przejęcie PGB zwiększa zdolności produkcyjne TotalEnergies w zakresie biogazu do 1,1 TWh i daje firmie wiodącą pozycję na obiecującym polskim rynku, który reprezentuje czwarty co do wielkości potencjał produkcji biogazu i biometanu w Europie, szacowany na blisko 100 terawatogodzin (TWh)" - czytamy w komunikacie.

PGB zatrudnia 130 pracowników w dziewięciu regionach Polski i zajmuje się głównie wytwarzaniem odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej z biogazu pochodzącego z odpadów organicznych. Jest właścicielem i operatorem 17 instalacji produkcyjnych i jednej w budowie, o łącznej mocy wytwórczej 166 GWh rocznie1. W portfelu PGB znajdują się również 23 projekty w fazie rozwoju, wskazano także.

TotalEnergies weszło również na polski rynek energii słonecznej, nabywając sześć projektów słonecznych w fazie rozwoju, których moc produkcyjna wynosi 200 MW. Pierwsze farmy słoneczne, zlokalizowane w północnej i zachodniej Polsce, mają zostać uruchomione do 2025 roku.

"Umowy te ilustrują zaangażowanie TotalEnergies w rozwój działalności w zakresie energii odnawialnej w Polsce, a także w całej Europie, w celu wsparcia europejskiego Zielonego Ładu. Z jednej strony zdobywamy solidne oparcie na polskim rynku biogazu dzięki istniejącej spółce o sprawdzonych osiągnięciach, doświadczonym zespołom i szerokiej bazie aktywów. Z drugiej strony, rozwijamy naszą obecność w dziedzinie energii odnawialnych dzięki portfelowi projektów solarnych. Dzięki tym dwóm transakcjom cieszymy się, że możemy wspierać Polskę w jej ambicjach rozwoju energii odnawialnych i wzmacniania suwerenności energetycznej. Mamy nadzieję, że będziemy mieli również możliwość dostarczenia Polsce naszego doświadczenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, obszaru, w którym nawiązaliśmy partnerstwo z KGHM" - powiedział prezes Gas, Renewables & Power w TotalEnergies Stéphane Michel, cytowany w komunikacie.

TotalEnergies jest globalną firmą multi-energetyczną, która produkuje i sprzedaje ropę i biopaliwa, gaz ziemny i gazy zielone, odnawialne źródła energii i energię elektryczną. Działa w ponad 130 krajach.