Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria zawarła z Rolls-Royce SMR memorandum umożliwiające obu firmom współpracę przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR) w lutym. O założeniach współpracy mówiono w środę podczas konferencji zorganizowanej w ramach targów Enex w kieleckim ośrodku wystawienniczym.

Celem ŚGP Industria jest zbudowanie łańcucha dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR zarówno na rynek polski, jak i na eksport. Jako lider Centralnego Klastra Wodorowego, ŚGP Industria ma również w planach uruchomienie do trzech reaktorów SMR w celu dekarbonizacji regionalnej infrastruktury energetycznej oraz do produkcji wodoru.

„Rozwiązania modułowe zaproponowane przez Rolls-Royce, tworzą potencjał dla polskich firm, do tego, aby weszły na wiele lat w łańcuch dostaw. Do tego typu przedsięwzięć potrzebne będą przez wiele lat specjalistyczne części, moduły i komponenty. Wchodząc w ten łańcuch dostaw, nasze przedsiębiorstwa automatycznie zasilą także w łańcuch eksportowy do inwestycji realizowanych w innych krajach” – mówił w środę w Kielcach prezes Industrii Szczepan Ruman.

Dodawał, że ambitnym, ale realnym celem jest powstanie modułowej elektrowni w Polsce, być może w województwie świętokrzyskim, do 2032 roku.

„Tym, co nas wyróżnia na rynku, to projekty realizowane +pod klucz+ od produktu do końcowej inwestycji” – mówił Alan Woods z Rolls-Royce SMR.

Dodawał, że na reaktory modułowe produkowane przez Rolls-Royce SMR składa się z około 40 mln komponentów, dlatego kluczowa jest współpraca z lokalnymi firmami przy wdrażaniu tej technologii. „Przy współpracy z grupą Industria będziemy decydowali o łańcuch dostaw, aby przy realizacji kontraktów zgromadzić wszystkich konstruktorów i podwykonawców. Razem z naszym partnerem będziemy robić rozeznanie, jak możemy współpracować z małymi i średnimi firmami z terenu województwa” – mówił.

W spotkaniu wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. „Rolls-Royce to globalna marka, jeżeli więc w produkcję SMR-ów wejdą przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze funkcjonujące w regionie, będą one również dostępne w globalnym łańcuch wartości brytyjskiej firmy. Niesie to wzajemne korzyści dla obydwu stron”- podkreślił wiceminister.

Dodawał, że Inicjatywa Grupy Przemysłowej Industria związana z powołaniem Centralnego Klastra Wodorowego Braci Łaszczyńskich to „kapitalna propozycja związana z wykorzystaniem lokalnego potencjału intelektualnego, technologicznego i gospodarczego w oparciu m.in. o najlepsze uczelnie ziemie świętokrzyskiej”.

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, podkreślił, że współpraca z Rolls-Royce SMR to wielka szansa dla regionu świętokrzyskiego i spółek z grupy kapitałowej ARP. „Dziś deklarujemy, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, a polskie firmy z całą pewnością mogą być odpowiednim partnerem do współpracy przy realizacji budowy modułowych reaktorów jądrowych” – stwierdził.

Targi Enex i Ekotech potrwają do czwartku 9 marca na terenie Targów Kielce.

