Dzięki temu Koreańczycy chcą uzyskać w sumie 4 GW energii słonecznej w kompleksach przemysłowych w mieście Daegu oraz na północy prowincji Gyeongsang – napisało w oświadczeniu ministerstwo energii. Uzyskanie takiej ilości energii oznaczałoby prawie 4-krotnie zwiększenie mocy z obecnych 1,1 GW w tym regionie.

Koreański resort energii nie podał, ile będzie kosztowała realizacja tego projektu, ani kiedy zostaną wybudowane panele fotowoltaiczne.

Brak przestrzeni

W Korei Południowej brakuje przestrzeni do budowy wielkopowierzchniowych elektrowni słonecznych. Celem projektu jest wykorzystanie jak dotąd niewykorzystanych wielkich kompleksów przemysłowych.

Aby Korea Południowa mogła osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych, to co najmniej 400 GW energii musi pochodzić z paneli fotowoltaicznych – wynika z szacunków Green Energy Institute. Tymczasem kraj pod koniec 2021 roku zainstalował panele dające ok. 21 GW energii – podaje Bloomberg NEF.

Według najnowszego planu polityki klimatycznej, do 2030 roku produkcja energii ze źródeł odnawialnych ma odpowiadać w Korei za 21,6 proc. całkowitej energii. Początkowo udział ten szacowano na ok. 30,2 proc.