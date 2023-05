W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. ExxonMobil osiągnął zysk w wysokości 11,4 mld USD, czyli dwukrotnie więcej niż 5,5 mld USD w pierwszym kwartale 2022 r.

Francuski gigant TotalEnergies odnotował wzrost kwartalnego zysku netto do 5,6 mld USD, czyli powyżej 12 proc. licząc rok do roku. Koncerny Shell i Chevron poinformowały o wzroście zysków o około 5 proc. rok do roku. W pierwszym kwartale tego roku Shell miał zysk na poziomie 9,6 mld USD, a Chevron 6,6 mld USD.