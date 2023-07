Reklama

Zamknięcie transakcji zakupu od Grupy Doppler 100 proc. udziałów operatora stacji - spółki Doppler Energie planowane jest po otrzymaniu m.in. zgód urzędów antymonopolowych na przełomie 2023 i 2024 r. Prezes Orlenu Daniel Obajtek oszacował, że zgoda Komisji Europejskiej powinna nastąpić w ciągu "kilkunastu tygodni". Jak podkreślił, Orlen nie ma w Austrii żadnych aktywów, dlatego nie powinno być problemu z punktu widzenia prawa antymonopolowego.

Kwoty transakcji nie podano. Warunki umowy, w tym zasady płatności oraz rozliczenia ceny, nie różnią się od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach - zaznaczył koncern w komunikacie.

Reklama

Turmöl to trzecia największa sieć stacji paliw w Austrii

Turmöl to trzecia co do wielkości sieć stacji paliw działająca w Austrii. Jak tłumaczył Obajtek, Orlen przy przejęciach próbuje zdobyć ponad 10 proc. danego rynku, co pozwala optymalizować koszty logistyki. Przy niższych udziałach logistyka jest znacznie droższa - podkreślił. Jednocześnie przejmowana spółka ma ok. 14 proc. austriackiego rynku hurtowego paliw. Bliskość czeskich rafinerii Orlenu daje potencjalne duże synergie - zaznaczył Obajtek.

Zgodnie z informacjami Orlenu blisko połowa nabywanych stacji to obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 - skorzystać z oferty gastronomicznej. 25 stacji wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne. Dodatkowo spółka, którą przejmie Orlen, udostępnia także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom z 35 punktami ładowania w 29 lokalizacjach. W ramach transakcji przejęta zostanie spółka Austrocard oferująca karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.

Nie będzie rebrandingu

Obajtek zaznaczył, że Orlen inwestuje "bardzo duże pieniądze" w sprzedaż detaliczną, natomiast nie będzie natychmiastowego rebrandingu stacji w Austrii, ponieważ ważniejsze jest wcześniejsze podniesienie ich standardu do poziomu premium.

Prezes Orlenu zaznaczył, że jak każda duża firma, koncern zawsze analizuje dalsze potencjalne akwizycje i inwestycje.

20 mld z synergii w 10 lat

Obajtek poinformował też, że nowe analizy wskazują, iż synergie wynikające z ponad 160 projektów integracyjno-transformacyjnych, prowadzonych przez Orlen są szacowane w perspektywie 10 lat na ponad 20 mld zł we wszystkich obszarach działalności Grupy. Przypomniał, że poprzednio zakładano synergie na poziomie 10 mld zł w ciągu 10 lat. "To jest uzasadnienie dla wszystkich procesów przejęć" - ocenił prezes Orlenu, zapowiadając dalsze akwizycje.

Dodał, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy pozytywne efekty synergii związanych z przejęciem Lotosu i PGNiG sięgnęły 400 mln zł. Dotyczy to handlu ropą i gazem, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, konsolidacji działalności obszarów księgowości i HR, spółek usługowych, np. serwisowych i projektowych, a także rozszerzenia zakresu działalności centrów usług wspólnych.(PAP)