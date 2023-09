W jednym z załączników do decyzji opisano jak będzie wyglądać budowa pierwszej elektrowni atomowej w Polsce oraz jej lokalizacja. Wskazano w nim m.in. jak będzie wygadać sama elektrownia np. budynki w tym budynek reaktora oraz instalacje towarzyszące, czym i jak będzie chłodzony reaktor, gdzie i w jaki sposób będzie składowane wypalone paliwo jądrowe oraz jak będzie postępowało się z odpadami promieniotwórczym.

W załączniku do decyzji środowiskowej poinformowano ponadto, że realizacja przedsięwzięcia, będzie przebiegać w dwóch fazach. Pierwsza faza to etap prac przygotowawczych (3 lata), etap budowy (8 lat łącznie dla trzech bloków jądrowych elektrowni; 1 rok przesunięcia między rozpoczęciem budowy kolejnego bloku) oraz etap rozruchu (1 rok dla każdego z trzech bloków jądrowych elektrowni). Druga faza realizacji przedsięwzięcia, to faza eksploatacji. "W 11 roku realizacji przedsięwzięcia rozpocznie się faza eksploatacji pierwszego bloku. Faza likwidacji nie została objęta wnioskiem Polskich Elektrowni Jądrowych z 5 sierpnia 2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia" - wskazano.

Ponadto w załączniku czytamy, że przewiduje się, iż podstawowy okres eksploatacji elektrowni jądrowej wyniesie 60 lat.

Ponad pół tysiąca stron

Decyzja środowiskowa wraz z załącznikami ma ponad pół tysiąca stron.

W grudniu 2021 r. należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W listopadzie 2022 r. rząd przyjął uchwałę o wyborze Westinghouse Electric Company na dostawcę technologii. Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa ma rozpocząć się w 2026 r., a pierwszy blok ma ruszyć w 2033 r.

21 września 2023 r. Westinghouse i Bechtel zawiązały konsorcjum na potrzeby projektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W ocenie amerykańskich firm, umowa na zaprojektowanie elektrowni zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. (PAP)