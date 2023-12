200-megawatowy blok China Huaneng Group w zatoce Shidao to pierwszy na świecie wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem, podała Krajowa Administracja Energii w poście na WeChat. Reaktor otrzymał pozwolenie na uruchomienie komercyjnej eksploatacji po przepracowaniu w trybie ciągłym 168 godzin.

Hel zamiast wody

Jednostka różni się od tradycyjnych elektrowni jądrowych tym, że w celu wytworzenia energii podgrzewa hel zamiast wody, co jest ważnym czynnikiem w przypadku elektrowni śródlądowych, biorąc pod uwagę rosnące obawy związane z suszami spowodowanymi zmianami klimatycznymi.

Nowy reaktor został również zaprojektowany tak, aby wyłączał się automatycznie, jeśli wystąpią jakieś problemy techniczne. Starsze systemy, do uruchomienia środków bezpieczeństwa, wymagały zasilania energią elektryczną, co doprowadziło do wypadku w Fukushimie Daiichi w Japonii w 2011 roku.

Budowa elektrowni trwa już ponad dekadę. Rozpoczęła się w 2012 r., a pierwszą energię elektryczną reaktor wyprodukował w 2021 r.

Chiny liderem rozwoju energetyki jądrowej

Chiny odpowiadają za 25 z 61 reaktorów budowanych na całym świecie i oczekuje się, że w ciągu następnej dekady wydadzą aż 440 miliardów dolarów na nowe elektrownie.

Obecnie energetyka jądrowa przeżywa ożywienie na całym świecie w obliczu rosnących obaw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i emisji gazów cieplarnianych z paliw kopalnych. Stany Zjednoczone i 21 innych krajów, w tym Francja, Wielka Brytania i Ukraina, podpisały w ubiegły weekend deklarację o podjęciu działań na rzecz potrojenia globalnej mocy elektrowni jądrowych do połowy stulecia. Chiny nie były sygnatariuszem.