Ze względu na prognozowane wysokie temperatury na rzece Rodan, 26 sierpnia może dojść do ograniczenia produkcji energii w elektrowni jądrowej Tricastin, gdzie dwa z czterech reaktorów o mocy 900 MW są już wyłączone z powodu konserwacji — podała spółka EDF.

Jak podaje przedsiębiorstwo, produkcja w zakładzie EDF w Bugey może również zostać zmniejszona w dniach 26 i 27 sierpnia.

Reklama

W poniedziałek EDF przedłużył też ostrzeżenie, że do 29 sierpnia wysokie temperatury wody w rzece Garonne mogą mieć wpływ na produkcję zakładu w Golfech w południowo-zachodniej Francji.

Ile reaktorów jądrowych ma Francja?

Reklama

Francuska flota elektrowni jądrowych składająca się z 56 reaktorów zapewnia ponad połowę krajowej energii i stanowi podstawę europejskiego rynku energii elektrycznej. Chociaż potencjalny spadek produkcji nie stanowi powodu do obaw w zakresie dostaw energii w weekend, może one wpłynąć na ceny rynkowe w nadchodzących dniach, jeśli ograniczy eksport energii elektrycznej Francji do krajów sąsiednich.

Woda w rzekach na tych obszarach jeszcze nie jest zbyt gorąca, aby można ją było wykorzystać w produkcji energii w elektrowniach. Jednak jeżeli reaktory będą kontynuować normalną pracę przy niezwykle upalnej pogodzie, temperatura w rzekach może wzrosnąć do poziomu zagrażającego dzikiej faunie i florze.