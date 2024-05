Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna powiedział we wtorek na konferencji, że spółka chce, by wydzielenie aktywów węglowych nastąpiło najpóźniej w przyszłym roku. "Jesteśmy po spotkaniach i wyborze doradcy. Prace chcemy sfinalizować nad transakcją do końca tego roku" - zapowiedział Marzec.

Przyznał, że są ryzyka związane z kwestią pomocy publicznej i proces wydzielenia wymaga analiz oraz współpracy z właścicielem. PGE jest spółką, nad którą nadzór sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Nowa strategia na nowy początek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chciałaby, aby nowa strategia grupy została ogłoszona dopiero po wypracowaniu koncepcji wydzielenia aktywów węglowych, poinformował prezes Dariusz Marzec.

"Bardzo bym chciał, żeby takim nowym otwarciem dla Grupy PGE było zamknięcia prac koncepcyjnych nad wydzieleniem aktywów węglowych. W tym momencie chcielibyśmy ogłosić nową strategię, w oparciu o nową strategię aktywów wytwórczych i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej" - powiedział Marzec podczas konferencji prasowej. Zapewnił, że istotny udział w tej nowej strategii będą miały magazyny energii.

Plan awaryjny

Jednocześnie prezes PGE zastrzegł, że jeśli prace nad wydzieleniem aktywów węglowych będą się przeciągać, być może wcześniej opublikowana zostanie korekta obowiązującej strategii grupy.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Autor: Anna Bytniewska/ (ISBnews)