W obecności Minister Promocji Eksportu, Handlu Międzynarodowego i Rozwoju Gospodarczego Kanady Mary Ng oraz ambasador Kanady w Polce Catherine Godin OSGE podpisało czterostronną umowę z firmami zaangażowanymi w projekt budowy BWRX-300 w Kanadzie: kanadyjskimi Aecon i AtkinsRealis oraz GE Hitachi Nuclear Energy z USA.

Transfer wiedzy i doświadczeń między kanadyjskimi a polskimi partnerami

Jak poinformowało OSGE, umowa przewiduję współpracę w celu przyspieszenia programu wdrożenia małych reaktorów modułowych BWRX-300 w Polsce. Dodatkowo podpisano umowy dotyczące w obszarach związanych z budową elektrowni jądrowej BWRX-300 z Aecon i AtkinsRealis. Aecon odpowiada za budowę pierwszego reaktora w kanadyjskim Darlington, AtkinsRealis to inżynier tego projektu.

Jak podkreśliło OSGE, transfer doświadczeń od kanadyjskich partnerów zapewni specjalistyczną wiedzę inżynieryjną oraz budowlaną niezbędną do opracowania i zbudowania docelowego modelu współpracy z przyszłymi wykonawcami, jak również w przygotowaniach do finalnego wyboru tych wykonawców. Nie są to porozumienia o wyborze podmiotów do budowy reaktorów BWRX-300 w Polsce - zaznaczyła spółka.

Jak powiedziała minister Mary Ng, "w obecnych czasach, a zwłaszcza w obliczu nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kraje o podobnych systemach wartości poszukują niezawodnych partnerów w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i odporności łańcucha dostaw, jednocześnie podejmując ambitne działania na rzecz klimatu". "Energia jądrowa jest kluczowym elementem tych wysiłków, cieszymy się, że możemy wyróżnić te umowy, które przyczynią się do tworzenia dobrych, trwałych miejsc pracy dla Kanadyjczyków” - dodała Mary Ng.

Wyzwania i cele OSGE związane z wyborem wykonawców dla BWRX-300

Naszym celem jest przygotowanie OSGE do procesu wyboru wykonawców prac inżynieryjno-budowlanych dla reaktorów BWRX-300 w Polsce - podkreślił prezes OSGE Rafał Kasprów. "Potrzebujemy wiedzy i wsparcia ze strony podmiotów, którzy mają odpowiednie doświadczenie" - dodał.

"Aecon jest bardzo aktywny w transformacji energetycznej z wykorzystaniem energii jądrowej. Wdrożenie reaktorów SMR odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu globalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i jest kluczowym elementem strategicznego rozwoju firmy" - zaznaczył wiceprezes Aecon Thomas Clochard.

Znaczenie energii jądrowej i strategia rozwoju firm AtkinsRealis i Aecon

Według prezesa ds. energetyki jądrowej AtkinsRealis Joe'ego St. Juliana, biorąc pod uwagę fakt, że globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną potroi się do 2050 roku, firma widzi potencjał dla budowy 1000 nowych reaktorów jądrowych. "Wykorzystamy nasze doświadczenie zdobywane podczas wdrożenia reaktora SMR BWRX-300 w Kanadzie w Darlington, by analogiczna inwestycja w Polsce realizowana była w jak najlepszy możliwy sposób" podkreślił St. Julian.

„Nasza współpraca z AtkinsRealis i Aecon przy budowie pierwszego reaktora BWRX-300 w zakładzie Darlington należącym do Ontario Power Generation przygotowuje grunt pod udane wdrożenie technologii BWRX-300 w Polsce - dodał wiceprezes GEH Sean Sexstone.

Plan budowy floty reaktorów BWRX-300 przez OSGE w Polsce

OSGE to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz prywatny chemiczny koncern Synthos, należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę w Polsce floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. W grudniu 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzje zasadnicze dla realizacji inwestycji w sześciu lokalizacjach: oprócz Stawów Monowskich to jeszcze Włocławek, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków – Nowa Huta i Stalowa Wola – Tarnobrzeg.

BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać dla OPG w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. Kolejny, zgodnie z planami OSGE - ma powstać w Polsce do końca dekady.(PAP)

