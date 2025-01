Strategia Orlenu

Reklama

"Bezpieczeństwo energetyczne, modernizacja, cele środowiskowe i rozwój oferty to nowa strategia Orlenu. +Energia jutra zaczyna się dziś+ to najbardziej ambitny i największy program inwestycji rozwojowych w historii koncernu" - podkreślił Orlen, ogłaszając w czwartek strategię do 2035 r. Wśród priorytetów podano m.in. "dekarbonizację aktywów i transformację energetyczną rozumianą jako prowadzenie zrównoważonej działalności i budowanie zrównoważonego portfela aktywów".

Jak podano w założeniach strategii, ma ona zapewnić stabilne tempo wzrostu zysku operacyjnego EBITDA LIFO od 53 do 58 mld zł w 2035 r. Skumulowany zysk operacyjny EBITDA LIFO w latach 2025-2035 ma wynieść od 500 do 550 mld zł. Z kolei skumulowane nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych w latach 2025-2035 mogą wynieść od 350 do 380 mld zł, z czego od 270 do 290 mld zł to nakłady o elastycznym charakterze, umożliwiając spółce aktywne zarządzanie budżetem inwestycyjnym.

Niezależność energetyczna

Orlen zadeklarował, że jego celem jest m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.

"Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Będziemy bezpieczni, konkurencyjni i nowocześni. Zainwestujemy w to nawet 380 mld zł. To największy program rozwojowy w historii polskiej energii" - poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie. Jak ocenił, strategia do 2035 r. "jest ambitna i odpowiedzialna".

"To nasze zobowiązanie wobec klientów, a więc również wszystkich Polaków. W naszej branży jest wiele do nadrobienia. To dekada ostatniej szansy dla obszaru energii, dlatego przyspieszamy" - zaznaczył prezes Orlenu. Dodał, że równolegle koncern intensyfikuje integrację spółek z grupy. "Wprowadzamy i utrwalamy reguły ładu korporacyjnego i nowoczesne, przejrzyste zasady zarządzania. Optymalizujemy projekty i procesy, aby sukcesywnie zwiększać wartość Grupy ORLEN dla naszych akcjonariuszy" – wskazał.

Odnosząc się do planowanych w ramach strategii priorytetów, Orlen zapowiedziała, że "działania koncernu sprawią, że energia będzie tańsza, niż byłaby bez planowanych inwestycji".

Koniec produkcji energii z węgla

Do końca 2030 r. Orlen planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej z węgla, a do 2035 r. odejść od wykorzystania węgla w ciepłownictwie - poinformowała spółka w czwartek. Wskazano, że pozwoli to m.in. zredukować emisję dwutlenku węgla w segmencie Energy o 55 proc.

Koncern poinformował, że do końca 2030 roku planowane jest zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla, natomiast do 2035 r. pełne odejście od produkcji energii z aktywów węglowych w ciepłownictwie. "W efekcie Spółka podtrzymuje cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku (...) zgodnie z Porozumieniem paryskim" - wskazano w komunikacie spółki.

Płocki koncern podał też, że do 2035 r. względem bazowego 2019 r. zamierza ograniczyć emisję dwutlenku węgla w ujęciu absolutnym o 25 proc. w segmentach Upstream & Supply oraz Downstream do poziomu 12,5 mln ton CO2e, zredukować intensywność emisji dwutlenku węgla w segmencie Energy o 55 proc. do poziomu 170 kg CO2e/MWh oraz obniżyć intensywność emisji dwutlenku węgla (NCI) o 15 proc., do poziomu 67 g CO2e/MJ. (PAP)