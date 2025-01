Budowa elektrowni jądrowej w Polsce

Reklama

Jak przypomina w czwartkowym wydaniu gazeta, z grudniowego komunikatu KE wynika, że szacowany koszt budowy na Pomorzu trzech reaktorów AP1000 to 192 mld zł. Z informacji "DGP" "wynika, że w przeliczeniu na megawat mocy netto koszt wdrożenia w naszym kraju amerykańskiej technologii jądrowej jest obecnie już o ok. 70 proc. wyższy, niż wynikało to z niewiążącej oferty Westinghouse'a przedstawionej polskiemu rządowi w 2022 r.".

Koszt prądu z elektrowni jądrowej

Według wyliczeń dr Bożeny Horbaczewskiej z SGH, opartych na kalkulatorze Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, cytowanych przez "DGP", w najbardziej optymistycznym dla projektu na Pomorzu scenariuszu (zakładającym m.in. zgodny z założeniami siedmioletni czas budowy, wysokie, 90-proc. wykorzystanie mocy oraz stosunkowo niski, 7-proc. poziom kosztu finansowania), uśredniona cena energii elektrycznej z planowanej elektrowni sięgnie ok. 780 zł za megawatogodzinę - czytamy na łamach gazety.

Z informacji "DGP" wynika, że widełki cenowe dla projektowanej elektrowni, które znalazły się we wniosku do KE, są znacznie niższe, a stawek na poziomie wyższym niż 700 zł inwestor nie bierze pod uwagę "nawet w negatywnych scenariuszach" - pisze dziennik. Jak zaznacza, państwowa spółka realizująca elektrownię na Pomorzu nie chce odnosić się do rozbieżności między tymi doniesieniami a wyliczeniami opartymi na narzędziu MAEA. (PAP)