Niekontrolowany rozrost kadry menedżerskiej w Gazpromie

Reklama

Informacja o rozważanych zwolnieniach pochodzi z listu zarządu Gazpromu do jej dyrektora generalnego Aleksieja Millera – pisze portal The Moscow Times.

Przychody spółki załamały się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 2023 roku Gazprom odnotował pierwszą finansową stratę od 1999 roku. Problemem jest nadmiernie rozdęta klasa menedżerów w firmie. Z listu wynika, że kadra zarządzająca w głównej siedzibie firmy w Sankt Petersburgu wzrosła w ciągu poprzednich dwóch dekad do ponad 4100 osób.

Duże zwolnienia menedżerów w Gazpromie

Zdaniem portalu 47news.ru wydatki na płace dla menedżerów w głównej siedzibie firmy przekroczyły 486 milionów dolarów. Zgodnie z propozycją zarządu w ramach optymalizacji liczba menedżerów ma spaść do 2500.

Zastępca prezesa Gazpromu, Siergiej Kuprijanow, potwierdził autentyczność listu dla rosyjskiego Forbesa, ale odmówił udzielenia dodatkowych komentarzy. Nie ma na razie żadnych informacji na temat tego, czy CEO Gazpromu przychyli się do propozycji zarządu.

Akcje Gazpromu najniższe od 16 lat

Wartość akcji Gazpromu spadła w grudniu do najniższego poziomu od 16 lat. To reakcja inwestorów na zbliżające się zakończenie umowy na tranzyt rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę.

UE w dużej mierze odcięła się od gazu sprowadzanego z Rosji. Dąży do całkowitego zaprzestania importu rosyjskich paliw kopalnych do 2027 roku, jednak obecnie import rosyjskiego LNG nie jest objęty sankcjami i nadal stanowi część dostaw gazu do UE.

Import rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do UE osiągnął w 2024 roku rekordowy poziom. Do połowy grudnia Europa zaimportowała 16,5 mln ton rosyjskiego LNG, co stanowi wzrost w porównaniu z 15,18 mln ton w 2023 roku.

Drastyczny spadek wartości Gazpromu

Gazprom to państwowy koncern, który jest największym na świecie producentem gazu ziemnego. Zatrudnia prawie pół miliona osób. Gazprom wszedł w skład konsorcjum Nord Stream budującego Gazociąg Północny.

Kapitalizacja spółki wynosi dziś około 30 mld dol. Doświadczyła w czasie rosyjskiej imperialnej awantury ogromnego spadu wartości. Jeszcze w 2011 była wyceniana na ponad 193 mld dol.