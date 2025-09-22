Gazprom się wycofał, jego udziały przejęła inna rosyjska spółka

Udziały Gazpromu w NIS przejęła rosyjska firma Intelligence - wynika z danych opublikowanych na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Belgradzie. Nie wiadomo, czy firma ta jest objęta sankcjami USA - zaznaczyła bałkańska redakcja RWE.

Sankcje USA

W styczniu Biały Dom ogłosił pakiet sankcji wobec największych rosyjskich firm naftowych i sektora energetycznego. Wśród objętych nimi podmiotów znalazły się dwie z największych firm naftowych, Gazprom Nieft i Surgutnieftiegaz.

Na listę trafił też NIS, w którym od 2008 r. większościowymi udziałowcami są Gazprom i Gazprom Nieft - naftowa spółka-córka Gazpromu, który jest właścicielem około 96 proc. jego akcji. Gazprom Nieft posiadał wówczas 50 proc. udziałów w NIS, Republika Serbii 29,87 proc., a Gazprom 6,15 proc. Pozostałe udziały należą do obywateli, obecnych i byłych pracowników oraz innych mniejszościowych akcjonariuszy.

"USA żądają całkowitego wycofania rosyjskiego kapitału z NIS. Nie dopuszczają możliwości, by w rosyjskich rękach znajdowało się 49 proc. lub mniej akcji. Rosjanie muszą wycofać się z koncernu" - powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, komentując w styczniu ogłoszenie sankcji. Waszyngton podjął decyzję o nałożeniu restrykcji przed objęciem urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa.

Wdrożenie sankcji odkładane sześciokrotnie

Po wprowadzeniu sankcji Gazprom Nieft przekazał około pięć procent swoich udziałów w NIS spółce macierzystej Gazprom, w związku z czym udział Gazprom Nieft w serbskiej spółce naftowej spadł poniżej 50 procent, a Gazpromu wzrósł do około 11 procent.

Według dokumentów opublikowanych w piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Belgradzie, petersburska spółka akcyjna Intelligence przekroczyła próg wynoszący 10 procent, nabywając nieco ponad 11 procent akcji.

Wdrożenie sankcji wobec NIS było od momentu ogłoszenia odkładane sześciokrotnie.

Jakub Bawołek