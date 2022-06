Wodór jest w każdym miejscu na Ziemi i we Wszechświecie. Jedyną kwestią jest to, jak go pozyskać w sposób bezemisyjny lub niskoemisyjny - mówi w rozmowie z DGP Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen.

- Jeżeli mówimy dziś o paliwach alternatywach, to mamy na myśli alternatywy wobec paliw kopalnych. Jest to wymuszone dwiema potrzebami. Pierwsza z nich jest związana ze zmianami klimatycznymi i koniecznością obniżenia emisji dwutlenku węgla. Druga to sytuacja geopolityczna i kryzys paliwowy, który wymusza na nas bardzo szybkie odchodzenie od paliw kopalnych – wyjaśnia Grzegorz Jóźwiak. Reklama Jedną z alternatyw dla takich paliw kopalnych, jak gaz ziemny czy ropa, jest wodór. - Produkcja wodoru to kierunek, który możemy realizować już w sposób komercyjny. Istnieją technologie umożliwiające produkcję wodoru w procesie elektrolizy ze źródeł odnawialnych, zasilanych chociażby morską energetyką wiatrową – podkreśla Jóźwiak. Jakie możliwości, plany i kierunki działań ma Orlen w zakresie wodoru? O tym w materiale wideo. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję