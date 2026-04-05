Jak OpenAI uczy ChatGPT konkretnych zawodów? Do realizacji projektu Stagecraft zatrudnił freelancerów (wynagradzani 50–500 USD/godz.) tworzą materiały szkoleniowe dla osób i zadań, które odzwierciedlające rzeczywistą pracę na konkretnych stanowiskach. – np. tworzą arkusz rozliczeń dla muzyków z orkiestry czy przegląd literatury medycznej. Każde zadanie przechodzi dwa cykle weryfikacji w Handshake AI i trzeci w OpenAI, z naciskiem na „pracę umysłową, nie fizyczną”. Celem projektu jest zmapowanie ekonomicznie istotnych zadań i zmierzenia, jak dobrze ChatGPT radzi sobie z zapytaniami specyficznymi dla danej dziedziny. W ujawnionych przez Buisiness Insider informacjach o programie była mowa o takich profesjach jak: piloci komercyjni, dyrygenci, geolodzy, gleboznawcy, farmaceuci, menedżerowie rolni, rzeźbiarze, lekarze ratunkowi, specjaliści HR i operacji lotniskowych.

Kontrowersje wokół praw własność intelektualnej oraz spory o wypłaty

Projekt budzi poważne wątpliwości natury prawnej I etycznej. Szczególnie w tak ważnej kwestii jaką jest własność intelektualna I tajemnica handlowa. OpenAI prosiło wykonawców o przesyłanie rzeczywistych plików z poprzednich prac (dokumenty, kod, prezentacje), co rodzi ryzyko naruszenia poufności i praw autorskich. Eksperci ostrzegają, że nawet po anonimizacji mogą ujawnić się wrażliwe dane.Według doniesień Handshake AI odmówiło wypłat sięgających tysięcy dolarów, uznając rzekome naruszenia regulaminu bez możliwości odwołania. Jeden z freelancerów podsumował: „Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że szkolimy AI, która nas zastąpi.”.

Z drugiej strony OpenAI wspomaga małe i średnie firmy w Polsce i Europie

Dla właścicieli małych i średnich firm w Europie Stagecraft niesie zarówno szanse, jak i zagrożenia. Obok tego programu OpenAI uruchomiło w styczniu 2026 program SME AI Accelerator we współpracy z Booking.com I Krajową Izbą Gospodarczą, który przeszkoli 20 000 MŚP w Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Program jest bezpłatny, dostępny dla firm bez zaplecza technicznego – to realna okazja, by nadążyć za AI.

Luka w adopcji AI jest ogromna – według Eurostatu z 2025 r. tylko 17% małych firm w UE korzysta z AI, podczas gdy wśród dużych przedsiębiorstw to 55%. Firmy, które nie wdrożą AI, ryzykują utratą konkurencyjności. Polska znajduje się w gronie sześciu krajów objętych programem akceleracyjnym OpenAI – to sygnał, że firma widzi w naszym regionie potencjał. Jednocześnie unijny AI Act (obowiązujący od 2024 r.) wymaga przejrzystości procesów treningowych, co OpenAI musi uwzględniać[.

Unijne przepisy o AI a przyszłość programu Star

OpenAI zadeklarowało compliance (zgodność) z AI Act, podpisując kodeks postępowania UE, ale przed firmą stoją wyzwania: trwające procesy sądowe ws. praw autorskich oraz konieczność ochrony danych na poziomie wymaganym przez RODO (GDPR). Eksperci przewidują, że do 2027 r. rynek danych treningowych dla AI osiągnie wartość 10 mld USD.

Przyszłość z projektami AI dla przedsiębiorcy

Projekt Stagecraft to inwestycja w przyszłość pracy. OpenAI wydaje miliony dolarów na to, by ChatGPT stał się ekspertem w wielu branżach, w któych dominują firmy sektora MŚP, wysoko wyspecjalizowanych I często niszowych. Z jednej strony projekt może przyczynić się do poprawy edukacji I jakości danych. Z drugiej, połączenie wiedzy z umiejętnościami i możliwościami robotów, dronów czyli z elementem automatycznym może w nawet niedalekiej przyszłości nie tyle wspomóc co ograniczyć obecność człowieka w niektórych zawodach.

Jako właściciel małej firmy możesz:

1. Szkolić się za darmo w ramach SME AI Accelerator (Krajowa Izba Gospodarcza)

(Krajowa Izba Gospodarcza) 2. Monitorowuj rozwój AI w swojej dziedzinie – wkrótce pojawią się narzędzia zastępujące rutynowe zadania fachowe.

3. Zabezpiecz swoje dane – jeśli współpracujesz z zewnętrznymi wykonawcami, weryfikuj, czy nie są jednocześnie trenerami AI.

Stagecraft to nie kolejny gadżet – to zmiana paradygmatu, która dotknie nawet najbardziej niszowych zawodów. Z drugiej strony takie projekty jak SME AI Accelerator pomagają mniejszym firmom w adaptacji technologii AI i zachowaniu pozycji i konkurencyjności na rynku. Pytanie nie brzmi, czy AI wejdzie do Twojej branży, ale kiedy i jak się do tego przygotujesz.