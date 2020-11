"Razem z partnerami chcemy zaoferować pakiet szkoleniowy dla 15 tys. firm do końca przyszłego roku. Do dyspozycji będzie 16 doradców w każdym województwie" - powiedział prezes Google Polska Artur Waliszewski podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że Google od 2005 roku, kiedy to wystartował pierwszy program dla polskich przedsiębiorców firma przeszkoliła w zakresie marketingu online 200 tys. z 62 tys. z 800 miast w całej Polsce.

"Teraz zobowiązujemy się do końca 2021 roku pomóc 15 tys. firm wyjść z kryzysu i rozwinąć ich działalność, poprzez zwiększenie obecności i aktywności online. Chcemy skupić się na kluczowym dla polskiej gospodarki sektorze MŚP, ponieważ z uwagi na skutki pandemii i obecny kryzys jest on w decydującym momencie rozwoju" - dodał Waliszewski.

"Wychodzimy do przedsiębiorców z wysokiej jakości ofertą edukacyjną, która pomoże im zdobyć kompetencje niezbędne do szybszego wdrażania nowych rozwiązań, korzystania z usług chmurowych i rozwijania sprzedaży w internecie. Zależy nam, aby firmy sprawnie dostosowały się do nowego otoczenia, zwiększały przychody i długoterminowo rozwijały swój biznes" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Zdanie prezesa Operatora Chmury Krajowej Michała Potoczka, firmy muszą dziś w przyspieszonym tempie odpowiedzieć na pytanie, jak efektywnie wejść na cyfrową ścieżkę.

"Wsparciem w tym procesie jest chmura obliczeniowa. Daje narzędzia, które pomagają tworzyć innowacyjne produkty i zwinnie dostosowywać je do szybko zmieniających się potrzeb klientów, podejmować lepsze decyzje biznesowe na podstawie gromadzonych danych oraz lepiej wykorzystywać potencjał kapitału ludzkiego. Zapewniając uczestnikom programu Firmy Jutra ścieżki edukacyjne, chcemy, aby w technologii chmurowej potrafili znaleźć wartość dla swojego biznesu i skutecznie implementować ją w swoich organizacjach" - dodał Potoczek.

Program "Firmy Jutra" obejmuje:

- nowy bezpłatny program szkoleniowy Google adresowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w internecie. Wsparcie będzie składać się z: indywidualnej pomocy konsultanta w opracowaniu planu rozwoju w internecie, szkoleń, pakietu bezpłatnych narzędzi oraz wsparcia doradcy we wdrożeniu zmian

- kurs Lean Canvas i e-booki biznesowe od Polskiego Funduszu Rozwoju, wspierające rozwój i szybką adaptację modeli biznesowych firm

- ścieżki szkoleniowe od Operatora Chmury Krajowej dotyczące rozwiązań chmurowych dla małych i średnich przedsiębiorców pomagające zwiększać innowacyjność i obniżać koszty działalności, podano także.

"Firmy, które ukończą obie ścieżki szkoleniowe otrzymają od Chmury Krajowej znaczące pakiety środków do wykorzystania w chmurze Google. Łączna wartość bezpłatnych pakietów wyniesie pół miliona złotych. Szkolenia i oferta bezpłatnych pakietów zostanie udostępniona od 1 stycznia" - czytamy dalej.