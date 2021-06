Nowy społeczno-gospodarczy program PiS ma szansę przyczynić się do mocniejszego rozwoju młodych innowacyjnych firm. Zdaniem ekspertów, proponowany pakiet ulg podatkowych ma szansę być istotnym impulsem rozwojowym. Tym bardziej, że podobne rozwiązania sprawdziły się już na Zachodzie - podaje gazeta.

Dodaje, że propozycje rządu mogą okazać się szansą na wzrost innowacyjności i szybszy rozwój firm technologicznych. System podatkowy w Polsce musi wspierać każdego przedsiębiorcę, który aktywnie poszukuje innowacji usprawniających działanie jego firmy i chce w nie inwestować.

W Polskim Ładzie te dążenia będą wspierane ulgami podatkowymi – to krok milowy w kierunku przemysłu 4.0 – mówi, cytowany przez gazetę Dawid Wesołowski, prezes funduszu Evig Alfa.

Jego zdaniem, pięć proponowanych ulg zwiększy atrakcyjność Polski jako miejsca do inwestowania i przenoszenia produkcji z Dalekiego Wschodu - czytamy.

"Jednoczesne stosowanie pakietu ulg B+R i IP Box jest odpowiedzią na potrzeby firm. Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane nie miał możliwości korzystania z obu ulg. A dzięki wprowadzonym zmianom zyska taką możliwość. Firmy będą miały motywacje do wytwarzania własności intelektualnej i do jej rejestrowania w Polsce" – tłumaczy w "Rz" Wesołowski. (PAP)