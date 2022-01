Według resortu, Mały ZUS Plus to niższa składka na ubezpieczenia społeczne i można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jak przypomniało w czwartek ministerstwo, aby skorzystać z Małego ZUS Plus, trzeba być przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i mieć przychód, który nie przekroczył 120 tys. zł w 2021 r. Z ulgi może skorzystać tylko osoba, która prowadziła firmę w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Reklama

"Mały ZUS Plus daje najmniejszym firmom możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenia społeczne. W obecnej sytuacji gospodarczej, naznaczonej walką z pandemią, możliwość płacenia mniejszej składki może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności w dotychczasowym zakresie" – poinformował wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki, cytowany w informacji resortu.

Reklama

Wiceminister przyznał, że Mały ZUS Plus cieszy się dużym zainteresowaniem – obecnie korzysta z niego ok. 327 tys. firm. Według resortu, szacuje się, że w ten sposób przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić rocznie ponad miliard złotych.

Według ministerstwa, Mały ZUS Plus to dobre rozwiązanie dla drobniejszych przedsiębiorców, których firmy nie osiągają dużych przychodów; przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji mają problem płynności finansowej.

Zgodnie z podanym przez resort przykładem, przedsiębiorca, którego średniomiesięczny dochód w 2021 r. wyniósł 3 tys. zł, w 2022 r. zapłaci na ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie, a więc zaoszczędzi ok. 650 zł w stosunku do tzw. pełnego ZUS-u.

Jak podał resort, Mały ZUS Plus to dobrowolne rozwiązanie umożliwiające opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, a wysokość składki jest proporcjonalnie uzależniona od wysokości uzyskanego rok wcześniej dochodu, który w sposób bardziej realny niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy. Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. W ten sposób przedsiębiorca będzie miał szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.

Ministerstwo przypomniało, że aby móc skorzystać z tego rozwiązania, podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS-u Plus i którzy po nowym roku nadal się do niego kwalifikują, nie muszą składać ponownego zgłoszenia. Gdyby nabycie uprawnień do ulgi nastąpiło w pozostałych miesiącach roku, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od momentu wspomnianego nabycia uprawnień - zaznaczył resort.