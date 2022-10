Możliwości nowoczesnych urządzeń pozwalają im nie tylko na obsługę płatności kartami, ale także korzystanie z popularnego w Polsce BLIKA, czy przewalutowania transakcji na walutę kraju, w którym ma konto jej właściciel. Dominującym pytaniem nie jest „czy”, ale jaki terminal wybrać. W tym artykule znajdziesz informacje, które pomogą Ci w odpowiedzi na to pytanie.

Reklama

Reklama

Wybór terminala pod kątem sposobu funkcjonowania prowadzonej działalności

Osobie niezorientowanej mogłoby się wydawać, że wybór terminala jest sprawą bardzo prostą, sprowadzającą się do wyboru spośród kilku dostępnych modeli. W rzeczywistości dokonując wyboru, trzeba rozważyć kilka bardzo istotnych kwestii, których zlekceważenie może skutkować znacznym utrudnieniem codziennej pracy, lub koniecznością przechodzenia przez cały proces jeszcze raz. Jednym z elementów, które mają duży wpływ na podjęcie dobrej decyzji, jest to, w jaki sposób funkcjonuje prowadzona działalność – stacjonarnie, czy mobilnie. W każdej z tych form lepiej sprawdzą się różne terminale płatnicze.

Terminal płatniczy w placówce stacjonarnej

Przykładem funkcjonowania stacjonarnego jest typowy sklep z kasjerem odbierającym płatności od klientów. Klienci cenią sobie swój czas, dlatego priorytetem w tym przypadku jest szybkość połączenia i zatwierdzania transakcji. Najlepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie stacjonarnego terminala ze stałym podłączeniem do sieci. Wymaga on posiadania dostępu do Internetu, co obecnie zwykle nie stanowi większego problemu. Tego typu terminale wyposażone są w odrębną klawiaturę dla klientów – tzw. PIN pad – za pomocą którego kupujący może wpisać numer identyfikacyjny i do którego przykłada kartę płatniczą. W dobie panującej pandemii znacznie podnosi to bezpieczeństwo, szczególnie że ta sytuacja skłoniła akceptantów do podniesienia limitów transakcji obsługiwanych bezdotykowo.

Terminale dla dostarczających zakupy do klientów

Inne priorytety dotyczą działalności prowadzonej w ruchu, takiej jak sklepy czy restauracje oferujące możliwość dostarczania zamówionych produktów do klienta. Oczywiście tutaj najważniejsza jest możliwość łączenia się z siecią poza siedzibą firmy i koniecznością jest obsługa połączeń bezprzewodowych. W terminalach zaprojektowane do takiego trybu pracy coraz częściej stosuje się opcję wyposażania w slot na kartę SIM, dzięki czemu urządzenie stale jest gotowe do pracy, jeśli tylko jest w zasięgu operatorów sieci komórkowej.

To oczywiście tylko kilka z wielu różnych rodzajów terminali. Nowością coraz chętniej widzianą w terminalach jest obsługa połączenia przez Bluetooth. Rosnąca popularność tego połączenia sprawia, że większość telefonów ma na stałe włączoną jego obsługę, co sprawia mniej kłopotów w sytuacji wystąpienia nagłej potrzeby uruchomienia terminala.

Ile kosztuje instalacja i eksploatacja terminala płatniczego?

Wiadomo, że celem każdej działalności gospodarczej jest generowanie dochodu, dlatego istotną kwestią instalacji terminali są koszty związane z ich uruchomieniem i późniejszą eksploatacją. Prowizja od każdej transakcji ciągle jest przyczyną oporu części przedsiębiorców, którzy nie udostępniają swoim klientom tej wygodnej formy płatności, lub ustalają niezgodne z umowami dolne limity, od których zezwalają na użycie czytnika.

Z drugiej strony zagrożeniem mogą być nierzetelnie przedstawiane przez oferentów terminali informacje, które dotyczą całkowitych kosztów związanych z akceptacją płatności przez terminal. Zdarza się, że przedsiębiorcy dowiadują się tylko o marży firmy dostarczającej, a z zaskoczeniem odnotowują, że w rozliczeniu pojawia się jeszcze prowizja akceptanta.

Na całość kosztów związanych z obsługą płatności przez terminal składają się:

miesięczna opłata abonamentowa za terminal

opłata za każdą transakcję, na którą zwykle składają się opłaty dla banku, który wydał kartę płatniczą klientowi oraz opłaty systemowe do organizacji (Visa, Mastercard).

Warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi kosztów, szczególnie w przypadku prowadzących działalność, w której zysk pochodzi z dużego wolumenu obrotów realizowanych na niskiej marży.