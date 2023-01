Reklama

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, opłacają składkę zdrowotną w wymiarze 4,9% wysokości dochodów (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania oraz o zapłacone składki społeczne ZUS, jeśli nie zostały one uwzględnione w kosztach).

Rok składkowy rozpoczyna się dla liniowców o miesiąc później niż rok kalendarzowy – trwa od 1 lutego do 31 stycznia. Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc pod uwagę bierze się dochód za miesiąc poprzedni. Dochód ze stycznia stanowi więc podstawę składki za luty, a grudniowy – składki za styczeń.

Limit odliczenia składki zdrowotnej w 2023 r.

Od 1 lipca 2022 r. liniowcy mogą zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów lub odliczyć ją od podstawy opodatkowania. Ze względu na zapisy dotyczące ustalenia podstawy składki zdrowotnej, warto zaliczyć ją do kosztów. Wysokość składki obniży wtedy podstawę wyliczania składki zdrowotnej do wysokości limitu.

Limit odliczenia składki od podstawy opodatkowania lub zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodu w 2023 roku wynosi 10 200 zł. Kwota ta została podniesiona o 1 500 zł względem 2022 roku, kiedy wynosiła 8 700 zł.

Minimalna składka zdrowotna 2023

Składka zdrowotna dla podatku liniowego nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, które w 2023 roku na pierwszy dzień składkowy wynosi 3 490 zł. Minimalna składka dla liniowców wynosić będzie więc 314,10 zł (3 490 x 9%). Oznacza to, że dopiero po osiągnięciu dochodów w wysokości 6 410,11 zł należy zapłacić 4,9% składki. Poniżej tego progu będzie ona na takim samym poziomie, czyli 314,10 zł.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt