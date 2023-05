Reklama

Jak poinformował ZUS, do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok; w dokumencie za kwiecień 2023 roku.

ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS

ZUS wyjaśnił, że ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok.

„Jeśli z rozliczenia wychodzi nadpłata i płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, to ZUS utworzy wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na PUE ZUS. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia” – poinformował ZUS. „Jeśli na koncie płatnika było zadłużenie, to nadpłata zostanie rozliczona na poczet zaległości” – dodano w informacji Zakładu.

Jednocześnie wskazano, że jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Kto nie musi się rozliczać?

„Osoby prowadzące jednoosobową działalność roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA (blok XII). Natomiast w przypadku opłacania składek za inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA (blok III. F). Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja. Zakład dostosuje programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępni w nich funkcje, które umożliwią roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne” – wyjaśniono w informacji ZUS.

Ubezpieczyciel jednocześnie przypomniał, że rozliczać składki zdrowotnej nie muszą osoby rozliczające się z wykorzystaniem karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osoby współpracujące.

„Przedsiębiorca, który chce złożyć dokumenty korygujące wysokość składki zdrowotnej za ubiegły rok, może je złożyć najpóźniej do dnia, w którym złoży wniosek o zwrot nadpłaty, a jeśli się nie składa takiego wniosku, to do 30 czerwca 2023 r.” – wskazano w informacji ZUS.

