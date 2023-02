Czym jest rachunek bankowy dla działalności?

Reklama

Biznesowy rachunek bankowy jest rodzajem rachunku finansowego przeznaczonego specjalnie dla firm. Jest on wykorzystywany do m.in.:

Reklama

zarządzania finansami;

przyjmowania płatności;

dokonywania depozytów;

przetwarzania płac;

ułatwienia sobie wszelkich procesów płatniczych np. za pomocą bankowości internetowej;

przetwarzania kart kredytowych.

Konta firmowe są istotną częścią każdej działalności gospodarczej, zapewniając łatwy sposób zarządzania przepływem gotówki i prowadzenia dokumentacji wszystkich transakcji (cash flow).

Są także lepiej strzeżone przed oszustwami – wykorzystują do tego więcej środków bezpieczeństwa, aby utrzymać finanse firmy z dala od wszelkich ryzyk. Rachunki bankowe dla firmy są niezawodnym narzędziem wykorzystywanym do sprawnego zarządzania dochodem danego przedsiębiorstwa.

Gdzie sprawdzić, która oferta jest najlepsza?

Bycie na bieżąco z rankingami internetowymi, takimi jak Zgarnijpremie.pl, to najlepszy sposób na sprawdzenie, która oferta jest aktualnie najlepsza spośród wszystkich pozostałych. Metoda ta jest polecana zwłaszcza początkującym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają jeszcze żadnych przedstawicieli finansowych. Dlatego że proces ten jest:

szybki;

darmowy;

przystępny nawet dla osób niezorientowanych na temat;

zdalny.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty warto jednak poczekać i wykonać połączenie telefoniczne do placówki wybranego banku. Może okazać się, że personel zapewni jeszcze lepsze warunki, oprócz tych proponowanych przez internet. Sprawna negocjacja zapewni dodatkową oszczędność w przyszłości, a tym samym zmaksymalizuje zyski i przychód firmy.

Czy założenie konta firmowego jest obowiązkowe?

Założenie konta firmowego nie zawsze jest obowiązkowe. To, czy właściciel firmy się zdecyduje podjąć ten krok, zależy od dwóch rzeczy: rodzaju prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb.

Kto musi założyć konto firmowe, a kto nie?

Posiadanie specjalnego rachunku bankowego dla samej firmy nie jest wymagane w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG).

Posiadanie konta firmowego jest wymagane w przypadku:

spółek cywilnych;

spółek jawnych;

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

fundacji (z wyjątkiem JDG).

Dlaczego prowadzenie JDG nie wymusza założenia konta firmowego?

Wynika to z niejasności przepisów, które nie precyzują jaki typ konta bankowego powinien posiadać właściciel JDG. Z tego powodu wielu specjalistów i przedstawicieli finansowych zalecają założenie tego typu konta posiadaczom jednoosobowych firmy – sytuacja prawna może ulec zmianie, a wtedy będą oni już na to przygotowani.

Konto osobiste – dlaczego lepiej go nie używać do prowadzenia firmy?

Powód jest oczywisty: konta osobiste są przeznaczone do obsługi finansów indywidualnych, a nie firm. Często brakuje im funkcji, których potrzebuje działalność, takich jak np.:

możliwość obsługi wielu walut;

śledzenia wydatków;

udzielania szybkich pożyczek.

Konta osobiste mają także (zazwyczaj) niższe limity na kwoty transakcji niż konta biznesowe, a to potrafi być uciążliwe, gdy JDG wymaga wykonywania pojedynczych, dużych transakcji raz na jakiś czas ze względu na specyfikę działania.

Do tego dochodzi sama wygoda, bo używając konta osobistego do prowadzenia firmy, można się pomylić. To oznacza, że właściciel firmy znajdzie się teoretycznie w sytuacji, w której zużyje pieniądze potrzebne na opłacenie kontrahenta podczas prywatnych zakupów. Tego lepiej uniknąć za wszelką cenę, bo kilka takich sytuacji i kierownik zostanie uznany przez m.in. klientów, zleceniodawców lub zleceniobiorców za niekompetentnego i nierzetelnego.

Jak założyć firmowy rachunek bankowy?

Istnieją trzy główne metody, które pozwalają założyć firmowy rachunek bankowy:

online;

telefonicznie;

stacjonarnie.

Warto wykorzystać na raz przynajmniej dwie, tj. znaleźć ofertę internetową, a potem skonsultować ją z przedstawicielem instytucji bankowej. Wtedy przedsiębiorca zyskuje pewność, że jego konto założone jest z uwzględnieniem możliwie najlepszych warunków.

Czy istnieją jakieś korzyści płynące z posiadania konta firmowego?

Tak, posiadanie konta firmowego przynosi wiele korzyści. Takiego konto:

jest pomocnym narzędziem w budżetowaniu i śledzeniu wydatków;

zapewnia bezpieczną przestrzeń, w której klienci są w stanie płacić (zwiększona ochrona firmowych rachunków bankowych);

może zostać użyte do celów podatkowych;

pomaga zapewnić przejrzystość cash flow.

Założenie rachunku bankowego dla firmy jest ważną decyzją, która należy podjąć po dokładnym rozważeniu wszystkich dostępnych opcji. Z jej podjęciem pomoże konsultacja z księgowym lub doradcą finansowym (właściciele JDG mogą skorzystać z porad specjalistów zewnętrznych).

Dodatkowe korzyści finansowe posiadania konta firmowego

Instytucje bankowe aktywnie zachęcają swoich potencjalnych klientów do skorzystania z proponowanych usług. Jedną z najczęściej powtarzających się promocji są oferty premiowe, które pozwalają zdobyć dodatkową gotówkę.

Rekordowe wysokości premii za założenie konta firmowego potrafią sięgać nawet do 5 tys. zł. Oferty promocyjne są najczęściej skonstruowane w następujący sposób: połowa premii za samo założenie rachunku i druga połowa premii za aktywność (np. co najmniej 5 przelewów miesięcznie przez pół roku).

Inne udogodnienia oferowane przez banki

Podczas wybierania banku przedsiębiorcy powinni zwrócić na to, czy oferta jest darmowa (zarówno otwarcie konta, jak i jego prowadzenie) i czy oferuje bonusy takie jak:

co najmniej 10 przelewów natychmiastowych w miesiącu bez opłat;

tanie wypłaty z obcych bankomatów;

niskie koszty utrzymania karty płatniczej i kredytowej.

To wszystko, co trzeba wiedzieć o koncie firmowym. Jak widać, jest to przydatna usługa, z której powinni korzystać wszyscy przedsiębiorcy, nawet ci prowadzący JDG.