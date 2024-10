Ile godzin dziennie pracują przedsiębiorcy?

Z opublikowanego w poniedziałek raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) wynika, że spośród badanych 32 proc. pracuje 9 godzin, 34 proc. godzinę dłużej, a 11 proc. - 11 godzin dziennie.

Najbardziej pracochłonne są najmniejsze biznesy. Co piąty mikro przedsiębiorca pracuje 11 godzin dziennie, podczas gdy wśród małych firm ten odsetek wynosi 8 proc., a wśród średnich - 1 proc. Spośród branż, najdłużej pracują rolnicy – 98 proc. z nich poświęca swojemu biznesowi co najmniej 10 godzin dziennie, a także zarządzający firmami transportowymi - 55 proc. z nich pracuje 10 godzin dziennie.

Po drugiej stronie osi znajdują się handel i produkcja, gdzie - jak podano w raporcie - odpowiednio w 41 proc. i 33 proc. firm przeciętna norma czasu pracy wynosi 8 godzin, a w 41 proc. i 47 proc. firm - 9 godzin.

Szefowie firm pracują dłużej niż przeciętni pracownicy

"Wyniki naszego badania z cyklu +Pod lupą+ pokazują, że podejście szefów firm do swojego czasu pracy nie jest jednoznaczne, zależy między innymi od wielkości zarządzanej firmy czy branży, w jakiej działają. Jest jednak coś, co łączy większość zarządzających – czas pracy. Niemal połowa zapytanych pracuje co najmniej dziesięć godzin dziennie! To w zestawieniu z danymi Eurostatu, z których wynika, że Polacy pracują średnio 40,5 godziny tygodniowo, pokazuje, że szefowie firm pracują często zdecydowanie więcej niż ich pracownicy" - poinformował cytowany w raporcie prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.

Jak wynika z raportu, 22 proc. właścicieli i właścicielek MŚP w Polsce pracuje 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Szczegóły badania 'Pod lupą'

Raport "Jak odpoczywają przedsiębiorcy. Pod lupą" jest 14. opracowaniem z serii "Pod lupą", wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy. Badanie ilościowe "Pod lupą" zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju. W sumie zrealizowano 600 wywiadów: 263 rozmowy z przedstawicielami mikro firm, 169 rozmów z przedstawicielami małych firm oraz 169 rozmów z przedstawicielami średnich firm. Przebadane firmy reprezentowały cztery branże: budownictwo, handel, produkcję, rolnictwo, transport i usługi.

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) jest częścią Grupy Crédit Agricole.(PAP)