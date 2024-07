Województwo podlaskie na czele

Woj. podlaskie utrzymało pozycję lidera, a mazowieckie nadal pozostaje na końcu tabeli w Rankingu rzetelności polskich przedsiębiorstw opracowanym przez Rzetelną Firmę we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów - wynika z danych przedstawionych w raporcie KRD.

Na pozostałych pozycjach doszło do przetasowań. "Najbardziej spektakularny jest awans województwa kujawsko-pomorskiego, które od kilku lat pozycjonowało się na jednym z ostatnich miejsc. Tym razem przesunęło się z 15. na 10. miejsce. Z kolei woj. pomorskie spadło z 11. na 14., a dolnośląskie z 10. na 13." - wskazała Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Zadłużenie przedsiębiorstw

Jak poinformowano, długi przedsiębiorstw notowane w KRD wynoszą niemal 10 mld zł. Największa część tej kwoty przypada na firmy z województwa mazowieckiego – na koncie 550 tys. firm widnieje 2,3 mld zł do spłaty. Drudzy na liście znaleźli się przedsiębiorcy ze Śląska - 308 tys. z nich ma w sumie 1,2 mld zł długu. Na trzecim miejscu znalazło się woj. wielkopolskie z 297 tys. firm z nieopłaconymi zobowiązaniami na ponad miliard złotych.

"Łączna kwota zadłużenia nie jest jednak brana pod uwagę w naszym rankingu. Podzieliliśmy dług na liczbę firm zarejestrowanych w danym województwie. Uwzględniliśmy również średnią kwotę do zwrotu na firmę oraz procent zadłużonych przedsiębiorstw w regionie. W każdej z tych kategorii przyznawaliśmy punkty, zgodnie z zasadą, że im mniejszy dług i mniej dłużników, tym wyższa pozycja na naszej liście. Ostateczna klasyfikacja była wynikiem sumy punktów zdobytych w trzech kategoriach – zaznaczyła Czerwińska.

Największe zadłużenie na 1000 firm przypada na firmy z woj. mazowieckiego - 4 149 020 zł, śląskiego – 3 963 672 zł i pomorskiego – 3 698 956 zł. Najmniejszą kwotą w tej kategorii mogą się pochwalić przedsiębiorcy z województw podlaskiego - 2 344 286 zł, podkarpackiego - 2 397 864 zł i małopolskiego - 2 470 678 zł.

Średnio najwięcej do spłaty mają przedsiębiorcy mazowieccy – ponad 43 tys. zł, łódzcy – 41 tys. zł i wielkopolscy – 39 tys. zł. Średnio najmniej winni są przedsiębiorcy z woj. zachodniopomorskiego - 33 tys. zł, warmińsko-mazurskiego - 33,6 tys. zł oraz kujawsko-pomorskiego - 34 tys. zł.

Odsetek dłużników

Największy odsetek dłużników wśród przedsiębiorców niezmiennie jest w woj. śląskim - 10,25 proc., kujawsko-pomorskim - 10,08 proc. i dolnośląskim - 9,78 proc. Najmniejszy w woj. podkarpackim - 6,24 proc., małopolskim - 6,36 proc. i podlaskim - 6,54 proc.

"Najnowszy ranking rzetelności polskich przedsiębiorstw, przygotowany przez Rzetelną Firmę we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, pokazuje ciekawe zmiany w regionalnym krajobrazie zadłużenia firm. W I półroczu zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm zmalało tylko w jednym województwie - kujawsko-pomorskim. Tylko tutaj zmalało też średnie zadłużenie statystycznego przedsiębiorstwa wpisanego do KRD. W pozostałych województwach te wartości wzrosły, choć w różnym stopniu, co zdecydowało o przetasowaniach na liście" – wskazał prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki. (PAP)