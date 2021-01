Chodzi o syropy typu coca-cola wykorzystywane przez sieci fast food do wytwarzania napojów z dystrybutorów. Choć w sklepach na półce butelka 2 l coca-coli od stycznia kosztuje o ok. 40 proc. więcej, czyli o ok. 2 zł, to w sieciach fast food nalewana z automatu utrzymała starą cenę. McDonald’s twierdzi, że powodem jest brak przejrzystości przepisów. – Wraz z naszymi doradcami analizujemy ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W kwestii syropów pojawiają się niejasności co do sposobu i wysokości odprowadzania opłaty. Liczymy na doprecyzowanie tych kwestii – tłumaczy Anna Borys-Karwacka z McDonald’s.