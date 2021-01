Informatorzy agencji Bloomberg, którzy są blisko sieci Carrefour oraz rządu w Paryżu uważają, że francuskie ministerstwo finansów jest gotowe bliżej przyjrzeć się kanadyjskiej propozycji, gdy tylko zostanie ona oficjalnie zaprezentowana. Według nich administracja prezydenta Emmanuela Macrona planuje poświęcić tej sprawie tak dużo czasu, jak będzie koniecznie, aby ocenić wpływ takiej transakcji na rynek pracy i sektor sprzedaży detalicznej.

Kontrola nad dostawami żywności

Francuski minister finansów Bruno Le Maire stwierdził w czwartek, że przejęcie francuskiej sieci supermarketów przez zagraniczną firmę byłoby „dużą trudnością dla nas wszystkich”. Jego wypowiedź to echo słów ze środy, gdy Le Maire zaznaczył, że Francja powinna sprawować kontrolę nad dostawami żywności.

„Ludzie w kraju, którzy nas obserwują, zastanawiają się, jaki będzie wpływ tej transakcji na rynek pracy oraz czy suwerenność żywnościowa będzie zagwarantowana” – tłumaczył w środę minister finansów.

Le Maire dodał, że jest to szczególnie ważne po tym, jak w marcu 2020 roku, na początku epidemii Covid-19, ludzie rzucili się na sklepy, wykupując podstawowe produkty żywnościowe.

Minister powołał się na nowe uprawnienia, jakie nadano resortowi finansów w 2019 roku. Na mocy tego prawa minister finansów może dokonać oceny zagranicznych inwestycji i zablokować je. Oznacza to, że w pewnych obszarach, na przykład jeśli chodzi o dystrybucję żywności, zagraniczne inwestycje mogą być przedmiotem wcześniejszej oceny rządu.

Carrefour to największy prywatny pracodawca we Francji

Sieć Carrefour zatrudnia we Francji około 100 tys. osób, co sprawia, że jest największym prywatnym pracodawcą w tym kraju. W związku z tym możliwe jest, że gdyby doszło to transakcji, to Paryż będzie domagał się od kanadyjskiej firmy Alimentation Couche-Tard zobowiązania do ochrony miejsc pracy.

Biuro prezydenta Macrona odmówiło komentarza w tej sprawie, przekierowując wszelkie pytania do ministerstwa finansów. Z kolei resort finansów stwierdził, że jak dotąd kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard nie kontaktowała się z Paryżem i nie sygnalizowała swoich planów wobec sieci Carrefour.