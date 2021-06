"Przystępujemy do realizacji zapowiadanego wcześniej planu budowy sieci punktów odbioru i automatów paczkowych Allegro. Pierwsze maszyny "posadziliśmy" już w Poznaniu i Warszawie, a w najbliższych dniach kolejne pojawią się w Łodzi, Toruniu i Wrocławiu. Oczekujemy, że jesienią tego roku osiągniemy w tych miastach odpowiednie zagęszczenie, co pozwoli nam dodać automaty paczkowe Allegro do metod dostawy na naszej platformie. Zgodnie z harmonogramem, do grudnia udostępnimy klientom 1500 automatów, a docelowo planujemy ich znacznie więcej" - powiedział business development officer at Allegro Grzegorz Czapski, cytowany w komunikacie.

Jak wyjaśnia Allegro, projekt realizuje także cele zrównoważonego rozwoju wspierania klientów w zmniejszaniu śladu węglowego podczas dostawy produktów, które są zawarte w strategii firmy na lata 2020-2023.

"Nasze automaty paczkowe będą zasilane z energią pochodzącą z odnawialnych źródeł i wyposażone w czujniki jakości powietrza, z których pomiarami będziemy się publicznie dzielić. Kluczowe są dla nas także kwestie hałasu i estetyki. Tam, gdzie to możliwe, przednia strona maszyny będzie pokryta roślinami o powierzchni ok. 10 m2. Będziemy także, z lokalnymi władzami, poszukiwali lokalizacji, w których zainwestujemy w zielone ściany na budynkach. Tylko w tym roku stworzymy około 21 tys. m2 zielonej przestrzeni, mówiąc bardziej obrazowo, to równowartość 3 boisk piłkarskich o standardzie FIFA. Ponadto przeprowadzimy szkolenia, aby podnosić jakość pracy kurierów oraz precyzyjnie oznaczymy miejsca rozładunku. Całkowicie zrezygnujemy z umieszczania reklam na automatach paczkowych. Odnośnie logistyki ostatniej mili i wspierania osób o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnych, nasze ambicje sięgają znacznie dalej" - powiedziała head of public affairs and sustainability w Allegro Marta Mikliszańska.

Obecnie aż 80% przesyłek zamawianych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni, dzięki największej w Polsce sieci, liczącej ponad 31. tysięcy punktów odbioru i automatów paczkowych.

Wraz rosnącą liczbą kupujących oraz coraz większą częstotliwością zakupów w internecie, Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Pierwszym etapem budowy własnej sieci punktów odbioru było uruchomienie Allegro Punktów, dzięki którym klienci mogą odebrać swoje przesyłki z 600 saloników Kolportera. W drugiej połowie roku firma planuje także uruchomienie usługi logistycznej dla sprzedających, która obejmie kompleksową obsługę zamówień - m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów. Darmowa dostawa z Allegro Smart! dostępna już w większości ofert, pozwala firmie udoskonalać ofertę tzw. ostatniej mili, podsumowano w materiale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)