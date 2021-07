Jak podaje gazeta, "dane z analiz Panelu Gospodarstw Domowych GfK wykazały, że od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r. wartość całkowitej sprzedaży kosmetyków w Polsce spadła o 2 proc. w relacji r/r.". "Na tym tle wybijają się natomiast kosmetyki oznaczone jako bio, eko, wege. W ich przypadku mieliśmy do czynienia ze wzrostem wartości zakupów aż o... 76 proc. Wartość rynku przez 12 miesięcy urosła tym samym o 180 mln zł, do kwoty 400 mln zł" - czytamy.

"Na rynku są potentaci, dla których zmiany tego rzędu nie są znaczące, ale dla wielu mniejszych - zwłaszcza lokalnych - producentów oznaczało to zapewne nawet podwojenie przychodów. Tylko w ciągu ostatniego roku segment kosmetyków bio, eko, wege zaistniał wśród ponad 800 tys. nowych gospodarstw domowych, a częstotliwość zakupów wzrosła o 21 proc." - mówi dziennikowi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

"PB" przypomina, że "analitycy GfK Polonia w czerwcu 2020 r. podali, że wartość segmentu kosmetyków ekologicznych wyniosła 193,5 mln zł, osiągając wówczas roczny wzrost na poziomie 39 proc.". "Przy czym produkty eko stanowiły tylko 2 proc. wartości kosmetyków, w tym kolorowych, produktów higieny osobistej i intymnej, pielęgnacji jamy ustnej, skóry, pielęgnacji dziecięcej" - dodaje. (PAP)