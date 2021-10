Reklama

"Kontrakt podpisany z firmą Figene Energia, to nasz kolejny krok w realizacji celów, jakie przyjęliśmy w 'Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025'. Zobowiązaliśmy się w niej, że sukcesywnie będziemy neutralizować nasz wpływ na otoczenie, mając na uwadze wszystkie obszary działalności. Kilka tygodni temu zakończyliśmy instalację paneli fotowoltaicznych na powstającym w Brześciu Kujawskim Centrum Dystrybucyjnym LPP. Tam zdecydowaliśmy się na zasilanie słoneczne. Tym razem, podpisując umowę z Figene postawiliśmy na energię wiatrową" - powiedział dyrektor ds. administracyjno-technicznych w LPP Łukasz Piwoński, cytowany w komunikacie.

Podpisana umowa z Figene Energia przewiduje możliwość przedłużenia kontraktu o okres dodatkowych 5 lat.

Zgodnie z założeniami strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025 "For People For Our Planet" wdrażanie przez LPP rozwiązań przyjaznych środowisku obejmuje nie tylko procesy produkcyjne, logistyczne i sieć sprzedaży, ale także obiekty, w których działa spółka. Oprócz decyzji o zasilaniu własnych biur i budynków z OZE, LPP stawia na zieloną energię również w salonach sprzedaży.

"Tam, gdzie istnieje możliwość wyboru dostawcy, z uwagi na warunki najmu, spółka korzysta ze źródeł odnawialnych - w 2020 roku z OZE pochodziło 25% energii zużywanej przez sklepy. Celem długofalowym spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju w budynkach centrali i sieci sprzedaży jest objęcie wszystkich nowych obiektów certyfikatami ekologicznymi BREEAM lub LEED. Działania podejmowane we wszystkich obszarach strategii mają z kolei doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 o 15% do 2025 r." - podsumowano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)