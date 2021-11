Reklama

"Grupa potwierdza swoje roczne prognozy, oczekując wzrostu GMV o kilkanaście do dwudziestu kilku procent w całym bieżącym roku, zwiększenia przychodów netto o nieznacznie powyżej 30% oraz wzrostu skorygowanej EBITDA o od nieco poniżej do nieco powyżej dwudziestu procent. Allegro podtrzymuje również prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych na 2021 rok na poziomie 475–525 mln zł, obniżone kwartał wcześniej" - czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. GMV wzrosło o 23,4% r/r do 29,93 mld zł, przychody - o 39% r/r do 3,75 mld zł. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 28,8% r/r do 1 567,2 mld zł.

Grupa podała też w raporcie kwartalnym, że rozpoczęła proces planowania rocznego, którego podwójnym celem jest kontynuacja planu średnioterminowego oraz przygotowanie budżetu rocznego na 2022 rok.

"W najbliższym czasie priorytetem jest inwestycja we wzrost GMV poprzez zapewnienie najlepszych cen, wyboru i wygody kupującym oraz najlepszej oferty wartości dla sprzedawców, przy jednoczesnym zwiększeniu skali działalności Allegro Pay, Allegro APM i działalności realizacyjnej" - czytamy w raporcie.

"Chociaż priorytetowe traktowanie wzrostu GMV może doprowadzić do obniżenia marż operacyjnych w 2022 roku, grupa nadal zakłada sekwencyjny wzrost bezwzględnego skorygowanego zysku EBITDA jako kluczowy wynik planistyczny" - dodano.

Stabilność marży skorygowanej EBITDA w stosunku do GMV pozostaje kluczowym średnioterminowym celem finansowym, podkreśliło też Allegro.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

