Klienci będą teraz mogli wyszukiwać i kupować towary na Allegro w języku angielskim oraz płacić w euro, a Allegro za pośrednictwem swoich partnerów wspomoże sprzedawców w obsłudze zarówno dostaw międzynarodowych, jak i płatności, podano.

"Ekspansja międzynarodowa jest jednym z naszych priorytetów i jako najczęściej odwiedzana platforma e-commerce w Polsce robimy kolejny wielki krok naprzód w tym kierunku" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

"Podczas gdy trwają prace nad planowaną integracją z Grupą Mall, wzmacniamy drugi filar naszej obecności w Europie, poszerzając dostęp do milionów ofert na naszej platformie dla klientów i sprzedawców z UE. Europejscy konsumenci skorzystają dzięki Allegro na szerokim wyborze produktów w świetnych cenach, jak i na wygodnych dostawach, a sprzedawcy zyskują możliwość powiększenia w ten sposób grona potencjalnych klientów" - dodał.

Allegro zadba o tłumaczenia ofert i zapewni niezbędne wsparcie dla obu stron transakcji, w tym przed, w trakcie i po zakupie. Klienci mogą korzystać z międzynarodowych ustawień na allegro.pl, a niedługo uruchomiona zostanie także strona w domenie allegro.com przeznaczona specjalnie dla międzynarodowych ofert.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)