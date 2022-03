Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez UCE Research i SYNO Poland dla Grupy BLIX, 61,5 proc. Polaków nie zauważyło, że ceny w sklepach spadły przez ustawową obniżkę VAT-u na żywność. Przeciwnego zdania jest 29,6 proc. respondentów. Z kolei 7,9 proc. nie potrafi tego ocenić.

Reklama

Według Krzysztofa Łuczaka z Grupy BLIX, konsumenci mogli dostrzegać różnice cen w sklepach, które wykorzystały taka informację w swoich kampanii marketingowych. "Takie działania podjęły przede wszystkim dyskonty, hipermarkety i po części supermarkety. Mniejsze sieci oraz sklepy niezrzeszone nie zmieniły cen albo nie zadbały o odpowiednią komunikację tego. Dlatego wysoki odsetek Polaków nie zauważył obniżek" - zaznaczył.

Reklama

Z badania wynika , że spadek cen zauważyły głównie osoby w wieku 23-35 lat (32,5 proc. wyników), z miesięcznymi dochodami 7000-8999 zł netto (43,2 proc.) i z podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem (34,6 proc.). Obniżkę w większym stopniu zauważyli mieszkańcy największych polskich miast dla miast powyżej 500 tys. mieszkańców 33,2 proc., w miejscowościach od 200 tys. do 499 tys. ludności było to 33,1 proc. wskazań. Z kolei mieszkańcy wsi i małych miejscowości do 5 tys. mieszkańców, nie mają poczucia, że kupują taniej ich wynik to 22,1 proc.).

Zdaniem Łuczka, w większych miastach duża konkurencja skłania sklepy do prowadzenia proaktywnych działań marketingowych. "Do tego dominują duże sieci handlowe, które odpowiednio zadbały o komunikację spadku cen. Natomiast w mniejszych miejscowościach, ze względu na niewielką liczbę podmiotów konkurujących ze sobą, obniżki są praktycznie niezauważalne"- zwrócił uwagę ekspert.

Jak dodał Krzysztof Zych z UCE Research, w małych miejscowościach i na wsiach przeważają niewielkie sklepy. Ich właściciele z reguły nie mogą pozwolić sobie na takie obniżki, jakie stosują i komunikują wielkie sieci handlowe. "Dla małych sprzedawców zerowy VAT może być chwilowym ratunkiem w dobie inflacji i możliwością odrobienia części własnych strat" - ocenił.

To jest „raczej symbolicznie”

Z badania wynika ponadto, że respondenci, którzy zauważyli spadek cen, najczęściej wskazywali, że to jest „raczej symbolicznie” (36 proc. wskazań).

Według Łuczaka, spadek cen tylko w niewielkim stopniu jest odczuwalny dla przeciętnej rodziny. "Obecna obniżka VAT-u wyhamuje na jakiś czas wzrosty, ale nie należy się spodziewać, że w tym roku podwyżek już nie będzie. Sytuacja na rynku jest niepewna" - zaznaczył.

Dodał, że niepewność rośnie w związku z wysokimi cena surowców energetycznych, co już przekłada się na drożyznę. "Do tego doszedł konflikt zbrojny na Ukrainie, który również będzie miał negatywny wpływ" - ocenił ekspert.

Dla blisko 24 proc. respondentów, ceny spadły w sposób dla nich niezadawalający, dla 12,7 proc. badanych obniżki są zadowalające. W ocenie Zycha, z tych odpowiedzi wyłania się obraz niezadowolenia Polaków ze skali obniżek. "Prawdopodobnie część Polaków oczekiwała spadku cen towarów na sklepowych półkach właściwie o wartość podatku VAT, tyle że w handlu nie do końca tak to działa" – zaznaczył ekspert.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI przez UCE Research i SYNO Poland dla Grupy BLIX wśród 1040 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.