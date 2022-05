Magdalena Szlaz odpowiedzialna za kontakty z mediami w Vinted przypomina jednak, że generalnie do handlowania na platformie nie trzeba przechodzić weryfikacji. Można ją potraktować jak witrynę reklamową i dogadać się ze sprzedającym na wysyłkę już bez pośrednictwa. To całkiem inna strategia niż ta, którą stosuje np. Allegro – serwis wprowadził nawet szyfrowanie adresów e-mail użytkowników, by ci nie porozumiewali się poza platformą. Wśród użytkowników Vinted transkacje bez udziału platformy to jednak dość powszechna praktyka. Ale i w tym wypadku UOKiK miał zastrzeżenia. Chodziło o to, że na platformie nigdzie nie ma informacji o tym, że korzystanie z jej pośrednictwa przy zakupie przedmiotu nie jest obowiązkowe. Klikając w przedmiot, użytkownicy widzą tylko opcję „zapytaj o przedmiot” (wysyłanie wiadomości do sprzedającego) i „kup teraz”, która prowadzi do zakupu przez stronę. Jaki jest haczyk? Otóż Vinted do każdej transakcji zrealizowanej przez „kup teraz” dolicza opłatę serwisową, tzw. ochronę kupujących. W Polsce to koszt 2,90 zł plus 5 proc. ceny przedmiotu. Jeśli więc kupujemy wełniany sweter, za który sprzedający chce 80 zł, płacimy za niego 86,9 zł. Różnicę zgarnia Vinted.